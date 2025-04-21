https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012490206.html
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского
Белый дом в официальном аккаунте в социальной сети X выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:31:00+03:00
2025-04-21T12:31:00+03:00
2025-04-21T13:48:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
сша
папа римский
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Белый дом в официальном аккаунте в социальной сети X выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет."Покойся с миром, папа Франциск", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского Франциска