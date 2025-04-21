https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012490206.html

Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского

Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025

Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского

Белый дом в официальном аккаунте в социальной сети X выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. РИА Новости, 21.04.2025

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2025-04-21T13:48:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

сша

папа римский

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Белый дом в официальном аккаунте в социальной сети X выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет."Покойся с миром, папа Франциск", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

сша

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франциск (хорхе марио бергольо), сша, папа римский, умер папа римский франциск