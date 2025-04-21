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Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
12:31 21.04.2025 (обновлено: 13:48 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012490206.html
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского
Белый дом в официальном аккаунте в социальной сети X выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. РИА Новости, 21.04.2025
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религия
франциск (хорхе марио бергольо)
сша
папа римский
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Белый дом в официальном аккаунте в социальной сети X выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет."Покойся с миром, папа Франциск", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
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франциск (хорхе марио бергольо), сша, папа римский, умер папа римский франциск
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), США, Папа Римский, Умер папа римский Франциск
Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского

Белый дом выразил соболезнования после смерти папы римского Франциска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Белый дом в официальном аккаунте в социальной сети X выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
"Покойся с миром, папа Франциск", - говорится в публикации.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)СШАПапа РимскийУмер папа римский Франциск
 
 
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