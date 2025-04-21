https://ria.ru/20250421/fortifikatsii-2012554005.html
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате - РИА Новости, 21.04.2025
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате
Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева обвиняют в растрате средств при строительстве фортификаций на границе, заявил следователь в Мещанском... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:46:00+03:00
2025-04-21T16:46:00+03:00
2025-04-21T17:07:00+03:00
происшествия
курская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева обвиняют в растрате средств при строительстве фортификаций на границе, заявил следователь в Мещанском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости."Васильева обвиняют в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе", - заявил следователь.
https://ria.ru/20250417/vsu-2011891341.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате
Курского экс-депутата Васильева обвинили в растрате средств на фортификации