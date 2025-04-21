https://ria.ru/20250421/fortifikatsii-2012554005.html

Экс-депутата Васильева обвинили в растрате

Экс-депутата Васильева обвинили в растрате - РИА Новости, 21.04.2025

Экс-депутата Васильева обвинили в растрате

Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева обвиняют в растрате средств при строительстве фортификаций на границе, заявил следователь в Мещанском... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:46:00+03:00

2025-04-21T16:46:00+03:00

2025-04-21T17:07:00+03:00

происшествия

курская область

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева обвиняют в растрате средств при строительстве фортификаций на границе, заявил следователь в Мещанском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости."Васильева обвиняют в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе", - заявил следователь.

https://ria.ru/20250417/vsu-2011891341.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область