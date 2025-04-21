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Экс-депутата Васильева обвинили в растрате - РИА Новости, 21.04.2025
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16:46 21.04.2025 (обновлено: 17:07 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/fortifikatsii-2012554005.html
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате - РИА Новости, 21.04.2025
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате
Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева обвиняют в растрате средств при строительстве фортификаций на границе, заявил следователь в Мещанском... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:46:00+03:00
2025-04-21T17:07:00+03:00
происшествия
курская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева обвиняют в растрате средств при строительстве фортификаций на границе, заявил следователь в Мещанском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости."Васильева обвиняют в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе", - заявил следователь.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Экс-депутата Васильева обвинили в растрате

Курского экс-депутата Васильева обвинили в растрате средств на фортификации

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева обвиняют в растрате средств при строительстве фортификаций на границе, заявил следователь в Мещанском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Васильева обвиняют в растрате в особо крупном размере средств АО "Корпорация развития Курской области" при строительстве фортификаций на границе", - заявил следователь.
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ПроисшествияКурская область
 
 
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