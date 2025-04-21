https://ria.ru/20250421/efimov-2012523400.html

Ефимов: учреждения образования Москвы сэкономят свыше 2,6 миллиарда рублей

Ефимов: учреждения образования Москвы сэкономят свыше 2,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.04.2025

Ефимов: учреждения образования Москвы сэкономят свыше 2,6 миллиарда рублей

Образовательные учреждения Москвы в 2025 году сэкономят на аренде свыше 2,6 миллиарда рублей благодаря льготным ставкам, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:12:00+03:00

2025-04-21T14:12:00+03:00

2025-04-21T14:40:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Образовательные учреждения Москвы в 2025 году сэкономят на аренде свыше 2,6 миллиарда рублей благодаря льготным ставкам, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Частные образовательные организации арендуют у города по льготным ставкам свыше 160 тысяч квадратных метров недвижимости. За счет этого более 120 учреждений, предоставляющих услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, а также школы и детские сады сэкономят в 2025 году свыше 2,6 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что деньги можно потратить на улучшение качества услуг. Это позволит сделать их доступнее для москвичей.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что учреждениям высшего, среднего профессионального и дополнительного образования при получении помещения без торгов доступна ставка 4 тысячи рублей за квадратный метр в год. Частные школы и детские сады могут воспользоваться ставкой 2,1 тысячи рублей за квадратный метр в год.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012212099.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы