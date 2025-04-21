https://ria.ru/20250421/diktant-2012557153.html

Акцию "Диктант Победы" проведут на 1,14 тысячи площадках в Подмосковье

Акцию "Диктант Победы" проведут на 1,14 тысячи площадках в Подмосковье - РИА Новости, 21.04.2025

Акцию "Диктант Победы" проведут на 1,14 тысячи площадках в Подмосковье

Международная патриотическая акция "Диктант Победы", которая стартует 25 апреля, пройдет в Подмосковье на 1,14 тысячи площадках, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:52:00+03:00

2025-04-21T16:52:00+03:00

2025-04-21T16:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

диктант победы

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция "Диктант Победы", которая стартует 25 апреля, пройдет в Подмосковье на 1,14 тысячи площадках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Принять участие в "Диктанте Победы" может любой желающий. Акция проводится в двух форматах: очно и онлайн. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте акции, для очного участия на площадке проведения акции потребуется регистрация. В этом году в Подмосковье "Диктант Победы" можно будет написать в музее-заповеднике "Бородинское поле", в Государственном военно-техническом музее славы в Черноголовке, в музейном комплексе "Зоя", в Военно-историческом комплексе "Партизанская деревня" в парке "Патриот", в Российском университете кооперации (городского округа Мытищи) и в других общественно-культурных центрах, музеях, образовательных учреждениях и библиотеках региона. За 45 минут участникам акции предстоит ответить на 25 вопросов о ключевых событиях Великой Отечественной войны, в этом году часть вопросов будет посвящена СВО. Всем участникам "Диктанта Победы" вручат именные сертификаты с итоговыми баллами. Победители диктанта, набравшие максимум баллов, получат дополнительные преференции при поступлении в вуз.

https://ria.ru/20250418/subbotnik-2012136865.html

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московская область (подмосковье), диктант победы