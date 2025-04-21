https://ria.ru/20250421/blagoustroystvo-2012584296.html

Голосование за благоустройство объектов стартует в Белгородской области

Голосование за благоустройство объектов стартует в Белгородской области - РИА Новости, 21.04.2025

Голосование за благоустройство объектов стартует в Белгородской области

Онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2026 году началось в Белгородской области,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:23:00+03:00

2025-04-21T18:23:00+03:00

2025-04-21T18:23:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2026 году началось в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни", пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Каждый житель старше 14 лет сможет отдать свой голос за дизайн-проект по благоустройству, который будет реализован в приоритетном порядке в 2026 году. Принять участие в голосовании можно будет через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также с помощью волонтёров в общественных местах и через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе". "Голос каждого жителя важен, ведь именно от вас зависит, как будет выглядеть наша малая родина в будущем. Каждый голос – вклад в создание комфортных условий для отдыха и досуга всех жителей региона", - подчеркнул Гладков. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) реализуется с 2018 года по решению президента России Владимира Путина. Его цель – улучшить качество жизни, сохранить историческое наследие городов и благоустроить необходимые общественные пространства. Как отметили в региональном правительстве, в Белгородской области с 2017 года обустроено 288 общественных территорий благодаря реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". По итогам 2024 года 31 территория, востребованная по мнению и голосованию жителей Белгородской области, стала узнаваемой, красивой, современной и благоустроенной. В частности, были благоустроены три дворовые территории и 28 общественных пространств в 12 муниципальных образованиях области. К примеру, в Разумном - формирование большого дендропарка. Также было запланировано реализовать четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму порядка 495 миллионов рублей, предполагающие благоустройство площади Победы и прилегающей территории в городе Алексеевка, городского пляжа города Губкина, парка "Маршалково" в городе Строителе и ревитализацию территории химического завода в Шебекино.

https://ria.ru/20250421/gospodderzhka-2012536651.html

https://ria.ru/20250420/ogon-2012412359.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков