https://ria.ru/20250421/blagoustroystvo-2012584296.html
Голосование за благоустройство объектов стартует в Белгородской области
Голосование за благоустройство объектов стартует в Белгородской области - РИА Новости, 21.04.2025
Голосование за благоустройство объектов стартует в Белгородской области
Онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2026 году началось в Белгородской области,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:23:00+03:00
2025-04-21T18:23:00+03:00
2025-04-21T18:23:00+03:00
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
БЕЛГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2026 году началось в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни", пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Каждый житель старше 14 лет сможет отдать свой голос за дизайн-проект по благоустройству, который будет реализован в приоритетном порядке в 2026 году. Принять участие в голосовании можно будет через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также с помощью волонтёров в общественных местах и через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе". "Голос каждого жителя важен, ведь именно от вас зависит, как будет выглядеть наша малая родина в будущем. Каждый голос – вклад в создание комфортных условий для отдыха и досуга всех жителей региона", - подчеркнул Гладков. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) реализуется с 2018 года по решению президента России Владимира Путина. Его цель – улучшить качество жизни, сохранить историческое наследие городов и благоустроить необходимые общественные пространства. Как отметили в региональном правительстве, в Белгородской области с 2017 года обустроено 288 общественных территорий благодаря реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". По итогам 2024 года 31 территория, востребованная по мнению и голосованию жителей Белгородской области, стала узнаваемой, красивой, современной и благоустроенной. В частности, были благоустроены три дворовые территории и 28 общественных пространств в 12 муниципальных образованиях области. К примеру, в Разумном - формирование большого дендропарка. Также было запланировано реализовать четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму порядка 495 миллионов рублей, предполагающие благоустройство площади Победы и прилегающей территории в городе Алексеевка, городского пляжа города Губкина, парка "Маршалково" в городе Строителе и ревитализацию территории химического завода в Шебекино.
https://ria.ru/20250421/gospodderzhka-2012536651.html
https://ria.ru/20250420/ogon-2012412359.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Голосование за благоустройство объектов стартует в Белгородской области
Гладков: в Белгородской области стартует онлайн-голосование за благоустройство
БЕЛГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2026 году началось в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни", пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Каждый житель старше 14 лет сможет отдать свой голос за дизайн-проект по благоустройству, который будет реализован в приоритетном порядке в 2026 году. Принять участие в голосовании можно будет через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также с помощью волонтёров в общественных местах и через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе".
"Голос каждого жителя важен, ведь именно от вас зависит, как будет выглядеть наша малая родина в будущем. Каждый голос – вклад в создание комфортных условий для отдыха и досуга всех жителей региона", - подчеркнул Гладков.
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) реализуется с 2018 года по решению президента России Владимира Путина. Его цель – улучшить качество жизни, сохранить историческое наследие городов и благоустроить необходимые общественные пространства.
Как отметили в региональном правительстве, в Белгородской области с 2017 года обустроено 288 общественных территорий благодаря реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". По итогам 2024 года 31 территория, востребованная по мнению и голосованию жителей Белгородской области, стала узнаваемой, красивой, современной и благоустроенной. В частности, были благоустроены три дворовые территории и 28 общественных пространств в 12 муниципальных образованиях области. К примеру, в Разумном - формирование большого дендропарка.
Также было запланировано реализовать четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму порядка 495 миллионов рублей, предполагающие благоустройство площади Победы и прилегающей территории в городе Алексеевка, городского пляжа города Губкина, парка "Маршалково" в городе Строителе и ревитализацию территории химического завода в Шебекино.