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Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО - РИА Новости, 21.04.2025
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10:00 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/bilayn-2012159144.html
Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО
Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО - РИА Новости, 21.04.2025
Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО
Собственная дизайн-платформа билайна Yellowbe* (18+) включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения, сообщает ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:00:00+03:00
2025-04-21T10:00:00+03:00
вымпелком
билайн
технологии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Собственная дизайн-платформа билайна Yellowbe* (18+) включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения, сообщает ПАО "ВымпелКом".Этот статус подтверждает технологическую зрелость платформы, соответствие требованиям российского законодательства и открывает новые возможности для ее коммерческого использования, отметили в компании.Yellowbe — это основа цифровых продуктов билайна, единая экосистема для разработки веб- и мобильных сервисов. Она позволяет разрабатывать интерфейсы быстрее, обеспечивая единый дизайн и удобный пользовательский опыт, а использование платформы сокращает затраты на создание цифровых сервисов на 30-50%. Поддержка популярных готовых моделей для разработки ПО предоставляет широкие возможности по внедрению дизайн-платформы в любые цифровые продукты.Yellowbe отличается мобильной адаптацией и отраслевыми компонентами, разработанными с учетом специфики телекома и B2B-среды. Платформа уже предлагает более 55 компонентов и по широте охвата конкурирует с лидерами рынка, а наличие мобильных компонентов ставит ее в число систем с полноценной кроссплатформенной реализацией.Помимо готовых решений, платформа поддерживает визуальную кастомизацию и адаптацию интерфейсов под индивидуальные задачи бизнеса. В ней заложены механизмы формирования пользовательских сценариев, гибкие настройки оформления и визуального стиля, что позволяет создавать уникальные и удобные цифровые продукты.До настоящего момента дизайн-платформа использовалась исключительно внутри билайна, но теперь компания готова предоставить доступ к ней и внешним клиентам. Это позволит российским компаниям ускорять процесс разработки цифровых сервисов, повышая качество интерфейсов и снижая затраты."Разработка Yellowbe началась в 2021 году. Сегодня большинство цифровых продуктов билайна — от B2B-решений до сервисов для клиентской поддержки — разрабатываются на базе собственной дизайн-платформы, что позволяет нам быстро внедрять новые функции и сохранять высокий уровень качества. Включение в реестр отечественного ПО — важный шаг, который не только подтверждает технологический уровень нашей разработки, но и открывает возможность для ее коммерческого использования. Мы уверены, что Yellowbe поможет другим компаниям ускорять разработку и создавать современные цифровые продукты быстрее и эффективнее", - комментирует генеральный директор билайна Сергей Анохин.Подробности о возможностях платформы можно найти в Едином реестре отечественного ПО по ссылке.* "Йеллоуби"Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRHyjrYYfP
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вымпелком, билайн, технологии
ВымпелКом, Билайн, Технологии

Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Собственная дизайн-платформа билайна Yellowbe* (18+) включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения, сообщает ПАО "ВымпелКом".
Этот статус подтверждает технологическую зрелость платформы, соответствие требованиям российского законодательства и открывает новые возможности для ее коммерческого использования, отметили в компании.
Yellowbe — это основа цифровых продуктов билайна, единая экосистема для разработки веб- и мобильных сервисов. Она позволяет разрабатывать интерфейсы быстрее, обеспечивая единый дизайн и удобный пользовательский опыт, а использование платформы сокращает затраты на создание цифровых сервисов на 30-50%. Поддержка популярных готовых моделей для разработки ПО предоставляет широкие возможности по внедрению дизайн-платформы в любые цифровые продукты.
Yellowbe отличается мобильной адаптацией и отраслевыми компонентами, разработанными с учетом специфики телекома и B2B-среды. Платформа уже предлагает более 55 компонентов и по широте охвата конкурирует с лидерами рынка, а наличие мобильных компонентов ставит ее в число систем с полноценной кроссплатформенной реализацией.
Помимо готовых решений, платформа поддерживает визуальную кастомизацию и адаптацию интерфейсов под индивидуальные задачи бизнеса. В ней заложены механизмы формирования пользовательских сценариев, гибкие настройки оформления и визуального стиля, что позволяет создавать уникальные и удобные цифровые продукты.
До настоящего момента дизайн-платформа использовалась исключительно внутри билайна, но теперь компания готова предоставить доступ к ней и внешним клиентам. Это позволит российским компаниям ускорять процесс разработки цифровых сервисов, повышая качество интерфейсов и снижая затраты.
"Разработка Yellowbe началась в 2021 году. Сегодня большинство цифровых продуктов билайна — от B2B-решений до сервисов для клиентской поддержки — разрабатываются на базе собственной дизайн-платформы, что позволяет нам быстро внедрять новые функции и сохранять высокий уровень качества. Включение в реестр отечественного ПО — важный шаг, который не только подтверждает технологический уровень нашей разработки, но и открывает возможность для ее коммерческого использования. Мы уверены, что Yellowbe поможет другим компаниям ускорять разработку и создавать современные цифровые продукты быстрее и эффективнее", - комментирует генеральный директор билайна Сергей Анохин.
Подробности о возможностях платформы можно найти в Едином реестре отечественного ПО по ссылке.
* "Йеллоуби"
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