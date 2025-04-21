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Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах - РИА Новости, 21.04.2025
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00:10 21.04.2025 (обновлено: 00:23 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/bezrabotitsa-2012426986.html
Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах
Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах - РИА Новости, 21.04.2025
Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах
Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 21.04.2025
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экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях, опять же на всем прогнозном горизонте", - сказал представитель министерства. По его словам, на рынке труда наметилось некоторое снижение напряженности, снижается острая потребность в дополнительных кадрах. И хотя, например, в общероссийской базе вакансий и резюме "Работа России" количество вакансий все равно достаточно высоко, от пиковых уровней середины прошлого года снижение заметно.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах

Минэкономразвития ожидает безработицу в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
"Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях, опять же на всем прогнозном горизонте", - сказал представитель министерства.
По его словам, на рынке труда наметилось некоторое снижение напряженности, снижается острая потребность в дополнительных кадрах. И хотя, например, в общероссийской базе вакансий и резюме "Работа России" количество вакансий все равно достаточно высоко, от пиковых уровней середины прошлого года снижение заметно.
Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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