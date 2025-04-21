https://ria.ru/20250421/bezrabotitsa-2012426986.html

Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах

Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах - РИА Новости, 21.04.2025

Минэкономразвития назвало прогноз по безработице в 2025-2028 годах

Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:10:00+03:00

2025-04-21T00:10:00+03:00

2025-04-21T00:23:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает безработицу в России в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях, опять же на всем прогнозном горизонте", - сказал представитель министерства. По его словам, на рынке труда наметилось некоторое снижение напряженности, снижается острая потребность в дополнительных кадрах. И хотя, например, в общероссийской базе вакансий и резюме "Работа России" количество вакансий все равно достаточно высоко, от пиковых уровней середины прошлого года снижение заметно.

https://ria.ru/20250421/vvp-2012426849.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)