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В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии

В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии - РИА Новости, 21.04.2025

В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии

Страх и разорение. Долгие годы османы и крымские татары совершали набеги, опустошая южные земли Русского царства. С приходом молодого царя Петра I многое изменилось. В 1696 году над захваченной крепостью Азов развеялся Андреевский флаг. Регион на юге стал превращаться в укрепленный плацдарм. Доступ к Чёрному морю — стал лишь вопросом времени.

2025-04-21T14:00:00+03:00

2025-04-21T14:00:00+03:00

2025-04-21T14:10:00+03:00

новороссия.русский фронтир

русское географическое общество

подкаст

новороссия

черное море

азовское море

петр i

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В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии Страх и разорение. Долгие годы османы и крымские татары совершали набеги, опустошая южные земли Русского царства. С приходом молодого царя Петра I многое изменилось. В 1696 году над захваченной крепостью Азов развеялся Андреевский флаг. Регион на юге стал превращаться в укрепленный плацдарм. Доступ к Чёрному морю – стал лишь вопросом времени. audio/mpeg

В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии Страх и разорение. Долгие годы османы и крымские татары совершали набеги, опустошая южные земли Русского царства. С приходом молодого царя Петра I многое изменилось. В 1696 году над захваченной крепостью Азов развеялся Андреевский флаг. Регион на юге стал превращаться в укрепленный плацдарм. Доступ к Чёрному морю – стал лишь вопросом времени. audio/mpeg

Эксперт эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Дарья Юрченко Голос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк

новороссия

черное море

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русское географическое общество, подкаст, новороссия, черное море, азовское море, аудио, петр i, московский педагогический государственный университет