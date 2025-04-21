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В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии
В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии - РИА Новости, 21.04.2025
В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии
Страх и разорение. Долгие годы османы и крымские татары совершали набеги, опустошая южные земли Русского царства. С приходом молодого царя Петра I многое изменилось. В 1696 году над захваченной крепостью Азов развеялся Андреевский флаг. Регион на юге стал превращаться в укрепленный плацдарм. Доступ к Чёрному морю — стал лишь вопросом времени.
2025-04-21T14:00:00+03:00
2025-04-21T14:00:00+03:00
2025-04-21T14:10:00+03:00
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подкаст
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азовское море
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В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии
Страх и разорение. Долгие годы османы и крымские татары совершали набеги, опустошая южные земли Русского царства. С приходом молодого царя Петра I многое изменилось. В 1696 году над захваченной крепостью Азов развеялся Андреевский флаг. Регион на юге стал превращаться в укрепленный плацдарм. Доступ к Чёрному морю – стал лишь вопросом времени.
audio/mpeg
В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии
Страх и разорение. Долгие годы османы и крымские татары совершали набеги, опустошая южные земли Русского царства. С приходом молодого царя Петра I многое изменилось. В 1696 году над захваченной крепостью Азов развеялся Андреевский флаг. Регион на юге стал превращаться в укрепленный плацдарм. Доступ к Чёрному морю – стал лишь вопросом времени.
audio/mpeg
Эксперт эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Дарья Юрченко Голос: Дарья Юрченко, Артем Буфтяк
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русское географическое общество, подкаст, новороссия, черное море, азовское море, аудио, петр i, московский педагогический государственный университет
Новороссия.Русский фронтир, Русское географическое общество, Подкаст, Новороссия, Черное море, Азовское море, Петр I, Московский педагогический государственный университет
В начале славных дел: как Петр I заложил основу для создания Новороссии
Страх и разорение. Долгие годы османы и крымские татары совершали набеги, опустошая южные земли Русского царства. С приходом молодого царя Петра I многое изменилось. В 1696 году над захваченной крепостью Азов развеялся Андреевский флаг. Регион на юге стал превращаться в укрепленный плацдарм. Доступ к Чёрному морю — стал лишь вопросом времени.