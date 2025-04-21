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В Армении 25 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:10 21.04.2025 (обновлено: 12:34 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/armenija-2012483378.html
В Армении 25 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы"
В Армении 25 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 21.04.2025
В Армении 25 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы"
Международная акция "Диктант Победы" пройдет 25 апреля в Армении на 10 площадках, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в... РИА Новости, 21.04.2025
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армения
гюмри
россия
сергей кравцов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
диктант победы
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Международная акция "Диктант Победы" пройдет 25 апреля в Армении на 10 площадках, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в республике.Девятого мая отмечается 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне."Двадцать пятого апреля по всей Армении — от Капана до Иджевана и Гюмри — откроются 10 площадок. Студенты, школьники, педагоги, общественные деятели и просто неравнодушные — вместе мы вспомним подвиг, который нельзя забывать. "Диктант Победы" — это не про оценки. Это про память. Про уважение. Про нашу общую историю", - говорится в сообщении.Отмечается, что участие в акции позволит проверить свои знания и стать частью международного события."Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция в 2025 году пройдет 25 апреля.
https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html
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армения, гюмри, россия, сергей кравцов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), диктант победы, в мире
Армения, Гюмри, Россия, Сергей Кравцов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Диктант Победы, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Армении 25 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы"

"Диктант Победы" пройдет 25 апреля в Армении на десяти площадках

© Fotolia / KzenonДиктант
Диктант - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Fotolia / Kzenon
Диктант. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Международная акция "Диктант Победы" пройдет 25 апреля в Армении на 10 площадках, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в республике.
Девятого мая отмечается 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Двадцать пятого апреля по всей Армении — от Капана до Иджевана и Гюмри — откроются 10 площадок. Студенты, школьники, педагоги, общественные деятели и просто неравнодушные — вместе мы вспомним подвиг, который нельзя забывать. "Диктант Победы" — это не про оценки. Это про память. Про уважение. Про нашу общую историю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в акции позволит проверить свои знания и стать частью международного события.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция в 2025 году пройдет 25 апреля.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАрменияГюмриРоссияСергей КравцовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Диктант ПобедыВ мире
 
 
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