https://ria.ru/20250421/amerikantsy-2012530238.html

Американцы поддерживают полномочия судебной системы США, показал опрос

Американцы поддерживают полномочия судебной системы США, показал опрос - РИА Новости, 21.04.2025

Американцы поддерживают полномочия судебной системы США, показал опрос

Американцы поддерживают полномочия судебной ветви власти, несмотря на ее противоборство с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:11:00+03:00

2025-04-21T15:11:00+03:00

2025-04-21T15:12:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

барак обама

джо байден

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американцы поддерживают полномочия судебной ветви власти, несмотря на ее противоборство с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией Annenberg Public Policy Center. С опорой на данные Исследовательской службы конгресса США телеканал указывает, что администрация Трампа с момента начала ее работы 20 января 2025 года столкнулась уже по меньшей мере с 17 запретами на реализацию решений со стороны суда, в то время как экс-президент Барак Обама, занимавший этот пост до первого срока Трампа, получил всего 19 таких запретов за все восемь лет правления, а администрации Джо Байдена, бывшего президентом между двумя сроками Трампа, за четыре года вынесли 24 судебных запрета. По данным опроса, с утверждениями о том, что президент США должен иметь полномочия без одобрения конгресса принимать политические решения, назначать судей и игнорировать судебные постановления (если посчитает, что они покушаются на его конституционную власть) выразили согласие 20%, 17% и 16% респондентов соответственно вне зависимости от политических взглядов. Уровень поддержки расширения президентских полномочий среди республиканцев, к которым принадлежит и Трамп, оказался выше, чем среди демократов, однако не превысил 33%. Мнения заметно разошлись по вопросу о том, имеет ли президент США полномочия решать, как исполнительные органы будут реализовывать принятые конгрессом законопроекты. С этим утверждением согласны 56% республиканцев и лишь 17% демократов. В то же время 84% респондентов согласились с утверждением о том, что суды США играют важную роль в системе госуправления. Выразили согласие с тем, что суды предотвращают злоупотребление властью со стороны чиновников, 58% опрошенных. При этом среди сторонников Демократической партии цифра оказалась выше - 64% против 51% в рядах поддерживающих Республиканскую партию. Опрос был проведен 6-16 марта, в нем приняли участие 1363 гражданина США, погрешность составила 3,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20250109/eks-prokuror-1993020032.html

https://ria.ru/20250330/tramp-2008269061.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998366995.html

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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джо байден