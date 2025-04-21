Рейтинг@Mail.ru
Американцы поддерживают полномочия судебной системы США, показал опрос - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 21.04.2025 (обновлено: 15:12 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/amerikantsy-2012530238.html
Американцы поддерживают полномочия судебной системы США, показал опрос
Американцы поддерживают полномочия судебной системы США, показал опрос - РИА Новости, 21.04.2025
Американцы поддерживают полномочия судебной системы США, показал опрос
Американцы поддерживают полномочия судебной ветви власти, несмотря на ее противоборство с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:11:00+03:00
2025-04-21T15:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795152_0:231:3232:2048_1920x0_80_0_0_a91c611ebc1f624664910ce5bf84debd.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американцы поддерживают полномочия судебной ветви власти, несмотря на ее противоборство с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией Annenberg Public Policy Center. С опорой на данные Исследовательской службы конгресса США телеканал указывает, что администрация Трампа с момента начала ее работы 20 января 2025 года столкнулась уже по меньшей мере с 17 запретами на реализацию решений со стороны суда, в то время как экс-президент Барак Обама, занимавший этот пост до первого срока Трампа, получил всего 19 таких запретов за все восемь лет правления, а администрации Джо Байдена, бывшего президентом между двумя сроками Трампа, за четыре года вынесли 24 судебных запрета. По данным опроса, с утверждениями о том, что президент США должен иметь полномочия без одобрения конгресса принимать политические решения, назначать судей и игнорировать судебные постановления (если посчитает, что они покушаются на его конституционную власть) выразили согласие 20%, 17% и 16% респондентов соответственно вне зависимости от политических взглядов. Уровень поддержки расширения президентских полномочий среди республиканцев, к которым принадлежит и Трамп, оказался выше, чем среди демократов, однако не превысил 33%. Мнения заметно разошлись по вопросу о том, имеет ли президент США полномочия решать, как исполнительные органы будут реализовывать принятые конгрессом законопроекты. С этим утверждением согласны 56% республиканцев и лишь 17% демократов. В то же время 84% респондентов согласились с утверждением о том, что суды США играют важную роль в системе госуправления. Выразили согласие с тем, что суды предотвращают злоупотребление властью со стороны чиновников, 58% опрошенных. При этом среди сторонников Демократической партии цифра оказалась выше - 64% против 51% в рядах поддерживающих Республиканскую партию. Опрос был проведен 6-16 марта, в нем приняли участие 1363 гражданина США, погрешность составила 3,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20250109/eks-prokuror-1993020032.html
https://ria.ru/20250330/tramp-2008269061.html
https://ria.ru/20250210/tramp-1998366995.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795152_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_a89c401bd40d11846a2818cd7a024d47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден
Американцы поддерживают полномочия судебной системы США, показал опрос

NBC: американцы поддерживают полномочия суда, несмотря на противодействие Трампа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американцы поддерживают полномочия судебной ветви власти, несмотря на ее противоборство с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией Annenberg Public Policy Center.
С опорой на данные Исследовательской службы конгресса США телеканал указывает, что администрация Трампа с момента начала ее работы 20 января 2025 года столкнулась уже по меньшей мере с 17 запретами на реализацию решений со стороны суда, в то время как экс-президент Барак Обама, занимавший этот пост до первого срока Трампа, получил всего 19 таких запретов за все восемь лет правления, а администрации Джо Байдена, бывшего президентом между двумя сроками Трампа, за четыре года вынесли 24 судебных запрета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения
9 января, 21:29
По данным опроса, с утверждениями о том, что президент США должен иметь полномочия без одобрения конгресса принимать политические решения, назначать судей и игнорировать судебные постановления (если посчитает, что они покушаются на его конституционную власть) выразили согласие 20%, 17% и 16% респондентов соответственно вне зависимости от политических взглядов. Уровень поддержки расширения президентских полномочий среди республиканцев, к которым принадлежит и Трамп, оказался выше, чем среди демократов, однако не превысил 33%.
Мнения заметно разошлись по вопросу о том, имеет ли президент США полномочия решать, как исполнительные органы будут реализовывать принятые конгрессом законопроекты. С этим утверждением согласны 56% республиканцев и лишь 17% демократов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп
30 марта, 19:42
В то же время 84% респондентов согласились с утверждением о том, что суды США играют важную роль в системе госуправления. Выразили согласие с тем, что суды предотвращают злоупотребление властью со стороны чиновников, 58% опрошенных. При этом среди сторонников Демократической партии цифра оказалась выше - 64% против 51% в рядах поддерживающих Республиканскую партию.
Опрос был проведен 6-16 марта, в нем приняли участие 1363 гражданина США, погрешность составила 3,5 процентных пункта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа
10 февраля, 11:22
 
В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала