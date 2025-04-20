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В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
08:09 20.04.2025 (обновлено: 08:27 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/zaporozhe-2012350875.html
В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей
В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей - РИА Новости, 20.04.2025
В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) на Пасху дежурят у церквей в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T08:09:00+03:00
2025-04-20T08:27:00+03:00
религия
запорожье
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) на Пасху дежурят у церквей в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Запорожье: проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками (сотрудниками украинских военкоматов - ред). Предполагаю, что такое же возле всех церквей", - процитировал Лебедев слова своего информатора. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012128564.html
https://ria.ru/20250415/upts-2011474395.html
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запорожье, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Религия, Запорожье, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей

В Запорожье сотрудники военкоматов на Пасху дежурят у церквей

© РИА НовостиСотрудники военкоматов
Сотрудники военкоматов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) на Пасху дежурят у церквей в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Запорожье: проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками (сотрудниками украинских военкоматов - ред). Предполагаю, что такое же возле всех церквей", - процитировал Лебедев слова своего информатора.
Сотрудники ТЦК проводят силовую мобилизацию. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации
18 апреля, 17:02
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РелигияЗапорожьеЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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