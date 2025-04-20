В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей
В Запорожье сотрудники военкоматов на Пасху дежурят у церквей
© РИА НовостиСотрудники военкоматов
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) на Пасху дежурят у церквей в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Запорожье: проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками (сотрудниками украинских военкоматов - ред). Предполагаю, что такое же возле всех церквей", - процитировал Лебедев слова своего информатора.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.