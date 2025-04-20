https://ria.ru/20250420/zaporozhe-2012350875.html

В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей

В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей - РИА Новости, 20.04.2025

В Запорожье сотрудники военкоматов дежурят у церквей

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) на Пасху дежурят у церквей в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T08:09:00+03:00

2025-04-20T08:09:00+03:00

2025-04-20T08:27:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) на Пасху дежурят у церквей в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Запорожье: проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками (сотрудниками украинских военкоматов - ред). Предполагаю, что такое же возле всех церквей", - процитировал Лебедев слова своего информатора. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250418/ukraina-2012128564.html

https://ria.ru/20250415/upts-2011474395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина