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Киев не соблюдал пасхальное перемирие, заявили в МИД России
Киев не соблюдал пасхальное перемирие, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.04.2025
Киев не соблюдал пасхальное перемирие, заявили в МИД России
Киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T21:45:00+03:00
2025-04-20T21:45:00+03:00
2025-04-20T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя надежды в США на продление перемирия."Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMАRS. Но это не случайность, а закономерность, ведь в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре", — написала она.При этом, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на Госдеп, США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья.Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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https://ria.ru/20250420/peremirie-2012403616.html
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В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Государственный департамент США
Киев не соблюдал пасхальное перемирие, заявили в МИД России
Захарова: Киев не соблюдал режим прекращения огня на Пасху