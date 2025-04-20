https://ria.ru/20250420/zakharova-2012418851.html

Киев не соблюдал пасхальное перемирие, заявили в МИД России

Киев не соблюдал пасхальное перемирие, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.04.2025

Киев не соблюдал пасхальное перемирие, заявили в МИД России

Киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T21:45:00+03:00

2025-04-20T21:45:00+03:00

2025-04-20T22:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя надежды в США на продление перемирия."Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMАRS. Но это не случайность, а закономерность, ведь в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре", — написала она.При этом, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на Госдеп, США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья.Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250420/kiev-2012378982.html

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012403616.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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