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Войска "Юга" до начала перемирия заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 20.04.2025
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Войска "Юга" до начала перемирия заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Войска "Юга" до начала перемирия заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 20.04.2025
Войска "Юга" до начала перемирия заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск до прекращения огня 19 апреля заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:17:00+03:00
2025-04-20T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск до прекращения огня 19 апреля заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Александро-Шультино, Белая Гора, Заря, Александро-Калиново, Яблоновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре боевые бронированные машины, уничтожены 10 автомобилей, семь артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250420/tsentr-2012371714.html
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россия, константиновка, сша, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Войска "Юга" до начала перемирия заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ до начала перемирия потеряли до 310 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск до прекращения огня 19 апреля заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Центр" до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО
12:12
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Александро-Шультино, Белая Гора, Заря, Александро-Калиново, Яблоновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре боевые бронированные машины, уничтожены 10 автомобилей, семь артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия
12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаСШАВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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