https://ria.ru/20250420/yug-2012372132.html

Войска "Юга" до начала перемирия заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Войска "Юга" до начала перемирия заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 20.04.2025

Войска "Юга" до начала перемирия заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск до прекращения огня 19 апреля заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:17:00+03:00

2025-04-20T12:17:00+03:00

2025-04-20T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск до прекращения огня 19 апреля заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Александро-Шультино, Белая Гора, Заря, Александро-Калиново, Яблоновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре боевые бронированные машины, уничтожены 10 автомобилей, семь артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250420/tsentr-2012371714.html

https://ria.ru/20250420/vsu-2012371982.html

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константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, константиновка, сша, владимир путин, вооруженные силы украины