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В Москве восстановили движение по набережной, где автомобиль съехал в Яузу - РИА Новости, 20.04.2025
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11:22 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/yauza-2012368329.html
В Москве восстановили движение по набережной, где автомобиль съехал в Яузу
В Москве восстановили движение по набережной, где автомобиль съехал в Яузу - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве восстановили движение по набережной, где автомобиль съехал в Яузу
Движение на Рубцовской набережной, где автомобиль съехал в Яузу в Москве, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:22:00+03:00
2025-04-20T11:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Движение на Рубцовской набережной, где автомобиль съехал в Яузу в Москве, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее столичный дептранс сообщал, что на Рубцовской набережной в районе второго дома произошел съезд автомобиля в реку Яуза, а также по этой набережной в направлении Госпитального переулка движение было перекрыто. "Движение по Рубцовской набережной восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве восстановили движение по набережной, где автомобиль съехал в Яузу

Движение на Рубцовской набережной, где автомобиль съехал в Яузу, восстановили

© Дептранс МосквыНа Рубцовской набережной в Москве произошел съезд автомобиля в реку Яуза. Кадр видео
На Рубцовской набережной в Москве произошел съезд автомобиля в реку Яуза. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Дептранс Москвы
На Рубцовской набережной в Москве произошел съезд автомобиля в реку Яуза. Кадр видео
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Движение на Рубцовской набережной, где автомобиль съехал в Яузу в Москве, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее столичный дептранс сообщал, что на Рубцовской набережной в районе второго дома произошел съезд автомобиля в реку Яуза, а также по этой набережной в направлении Госпитального переулка движение было перекрыто.
«
"Движение по Рубцовской набережной восстановлено", - говорится в сообщении.
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