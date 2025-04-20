https://ria.ru/20250420/yauza-2012368329.html

В Москве восстановили движение по набережной, где автомобиль съехал в Яузу

В Москве восстановили движение по набережной, где автомобиль съехал в Яузу - РИА Новости, 20.04.2025

В Москве восстановили движение по набережной, где автомобиль съехал в Яузу

Движение на Рубцовской набережной, где автомобиль съехал в Яузу в Москве, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:22:00+03:00

2025-04-20T11:22:00+03:00

2025-04-20T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Движение на Рубцовской набережной, где автомобиль съехал в Яузу в Москве, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее столичный дептранс сообщал, что на Рубцовской набережной в районе второго дома произошел съезд автомобиля в реку Яуза, а также по этой набережной в направлении Госпитального переулка движение было перекрыто. "Движение по Рубцовской набережной восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250104/moskva-1992494069.html

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происшествия, городское хозяйство москвы, москва