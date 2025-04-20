https://ria.ru/20250420/vershinin-2012363867.html

Вершинин сообщил о работе над конвенцией по киберпреступности

Вершинин сообщил о работе над конвенцией по киберпреступности - РИА Новости, 20.04.2025

Вершинин сообщил о работе над конвенцией по киберпреступности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости о том, как шла работа с мусульманскими странами по подготовке к принятию Конвенции РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:39:00+03:00

2025-04-20T10:39:00+03:00

2025-04-20T10:39:00+03:00

россия

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алжир (республика)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости о том, как шла работа с мусульманскими странами по подготовке к принятию Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. "Проведенный нами еще до запуска переговоров в ООН анализ законодательств других государств показал общую нацеленность России и мусульманских стран на всеобъемлющую борьбу с информационной преступностью. То есть не только на противодействие попыткам затруднить функционирование программно-аппаратного обеспечения, но и (на противодействие - ред.) использованию компьютерных технологий для совершения преступлений в реальном мире", - указал он. По словам Вершинина, были учтены опыт разработанного в рамках Лиги арабских государств Договора по борьбе с информационными правонарушениями, механизмы такого сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. "Уже непосредственно в ООН дипломатам наших стран удалось быстро найти общий язык. Вместе мы заложили в Конвенцию инструменты прикладного сотрудничества правоохранителей", - добавил замглавы МИД РФ. Он отдельно отметил в связи с этим вклад Алжира в качестве председателя Спецкомитета ООН. "Его (Алжира - ред.) представителю, послу Фаузии Мебарки, удалось создать условия для дальнейшего обновления договора через разработку дополнительного протокола. В этом деле рассчитываем на дальнейшее тесное взаимодействие с партнерами из стран ОИС", - заключил Вершинин.

https://ria.ru/20250420/vershinin-2012357063.html

https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012356163.html

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россия, сергей вершинин, оон, алжир (республика)