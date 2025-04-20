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Вершинин сообщил о работе над конвенцией по киберпреступности - РИА Новости, 20.04.2025
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10:39 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/vershinin-2012363867.html
Вершинин сообщил о работе над конвенцией по киберпреступности
Вершинин сообщил о работе над конвенцией по киберпреступности - РИА Новости, 20.04.2025
Вершинин сообщил о работе над конвенцией по киберпреступности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости о том, как шла работа с мусульманскими странами по подготовке к принятию Конвенции РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T10:39:00+03:00
2025-04-20T10:39:00+03:00
россия
сергей вершинин
оон
алжир (республика)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости о том, как шла работа с мусульманскими странами по подготовке к принятию Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. "Проведенный нами еще до запуска переговоров в ООН анализ законодательств других государств показал общую нацеленность России и мусульманских стран на всеобъемлющую борьбу с информационной преступностью. То есть не только на противодействие попыткам затруднить функционирование программно-аппаратного обеспечения, но и (на противодействие - ред.) использованию компьютерных технологий для совершения преступлений в реальном мире", - указал он. По словам Вершинина, были учтены опыт разработанного в рамках Лиги арабских государств Договора по борьбе с информационными правонарушениями, механизмы такого сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. "Уже непосредственно в ООН дипломатам наших стран удалось быстро найти общий язык. Вместе мы заложили в Конвенцию инструменты прикладного сотрудничества правоохранителей", - добавил замглавы МИД РФ. Он отдельно отметил в связи с этим вклад Алжира в качестве председателя Спецкомитета ООН. "Его (Алжира - ред.) представителю, послу Фаузии Мебарки, удалось создать условия для дальнейшего обновления договора через разработку дополнительного протокола. В этом деле рассчитываем на дальнейшее тесное взаимодействие с партнерами из стран ОИС", - заключил Вершинин.
https://ria.ru/20250420/vershinin-2012357063.html
https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012356163.html
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россия, сергей вершинин, оон, алжир (республика)
Россия, Сергей Вершинин, ООН, Алжир (республика)
Вершинин сообщил о работе над конвенцией по киберпреступности

Вершинин сообщил о подготовке конвенции ООН по киберпреступности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал РИА Новости о том, как шла работа с мусульманскими странами по подготовке к принятию Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью.
"Проведенный нами еще до запуска переговоров в ООН анализ законодательств других государств показал общую нацеленность России и мусульманских стран на всеобъемлющую борьбу с информационной преступностью. То есть не только на противодействие попыткам затруднить функционирование программно-аппаратного обеспечения, но и (на противодействие - ред.) использованию компьютерных технологий для совершения преступлений в реальном мире", - указал он.
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По словам Вершинина, были учтены опыт разработанного в рамках Лиги арабских государств Договора по борьбе с информационными правонарушениями, механизмы такого сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"Уже непосредственно в ООН дипломатам наших стран удалось быстро найти общий язык. Вместе мы заложили в Конвенцию инструменты прикладного сотрудничества правоохранителей", - добавил замглавы МИД РФ.
Он отдельно отметил в связи с этим вклад Алжира в качестве председателя Спецкомитета ООН.
"Его (Алжира - ред.) представителю, послу Фаузии Мебарки, удалось создать условия для дальнейшего обновления договора через разработку дополнительного протокола. В этом деле рассчитываем на дальнейшее тесное взаимодействие с партнерами из стран ОИС", - заключил Вершинин.
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РоссияСергей ВершининООНАлжир (республика)
 
 
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