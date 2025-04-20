https://ria.ru/20250420/vershinin-2012362751.html

Вершинин высказался о потенциале сотрудничества с мусульманскими странами

Вершинин высказался о потенциале сотрудничества с мусульманскими странами - РИА Новости, 20.04.2025

Вершинин высказался о потенциале сотрудничества с мусульманскими странами

Потенциал для сотрудничества России и стран Персидского залива в области искусственного интеллекта (ИИ) существует, он большой, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:22:00+03:00

2025-04-20T10:22:00+03:00

2025-04-20T10:22:00+03:00

персидский залив

россия

сергей вершинин

технологии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Потенциал для сотрудничества России и стран Персидского залива в области искусственного интеллекта (ИИ) существует, он большой, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Нам хорошо известно, что государства Персидского залива - одни из пионеров отраслевого внедрения искусственного интеллекта на государственном уровне. Важно, что подход у партнеров комплексный - разрабатываются меры регулирования использования этой технологии", - указал он.По словам Вершинина, Россию и страны Персидского залива в этом плане многое объединяет."Важно обеспечить соответствие систем ИИ национальному законодательству, культурному и конфессиональному укладу, предотвратить использование нейросетей в интересах экстремистов и террористов", - добавил замглавы МИД РФ.Вершинин при это подчеркнул, что "потенциал для сотрудничества России и стран региона однозначно есть, и он - большой"."Мы можем предложить партнерам технические решения для обеспечения компьютерной безопасности ИИ-сервисов. Важен обмен опытом в сфере регулирования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Да и на международной арене мы отстаиваем единые ценности в переговорах по цифровой повестке. Наш общий приоритет - обеспечение национальной безопасности при использовании трансграничных технологий", - уточнил он.

https://ria.ru/20250420/vershinin-2012303648.html

https://ria.ru/20250420/kiberbezopasnost-2012356163.html

персидский залив

россия

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персидский залив, россия, сергей вершинин, технологии