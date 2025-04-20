https://ria.ru/20250420/vershinin-2012303648.html

Сергей Вершинин: Россия сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации

Сергей Вершинин: Россия сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации - РИА Новости, 20.04.2025

Сергей Вершинин: Россия сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации

Российская сторона на предстоящем в мае KAZANFORUM намерена обсудить подходы к защите цифровых границ, а также противодействие компьютерным атакам. Каким может... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:00:00+03:00

2025-04-20T10:00:00+03:00

2025-04-20T10:00:00+03:00

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россия

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россия — исламский мир: kazanforum 2024

цифровизация

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Российская сторона на предстоящем в мае KAZANFORUM намерена обсудить подходы к защите цифровых границ, а также противодействие компьютерным атакам. Каким может быть взаимодействие Москвы со странами Организации исламского сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, и что российская сторона может предложить своим партнерам, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.– Тематика международной информационной безопасности (МИБ) плотно укоренилась в повестке крупных международных мероприятий, проходящих на территории нашей страны. Большой интерес у зарубежных партнеров вызвали специализированный круглый стол в ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия–Африка, а также тематические секции на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC". Недавно появилась информация об организации сессии по международной информационной безопасности в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KAZANFORUM". Кто на нее приглашен? Какие темы будут обсуждаться? Каковы ваши ожидания от этого мероприятия?– Действительно, 14 мая на казанском форуме "Россия – Исламский мир" состоится сессия по международной информационной безопасности. Мы проводим ее в ответ на обращения о сотрудничестве, поступающие из мусульманских государств Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Со многими из них заключены межправительственные договоренности, успешно развивается сотрудничество с участием наших разработчиков. А главное – с мусульманским миром у нас близки или совпадают позиции по цифровой повестке на международных площадках, прежде всего, в ООН и Международном союзе электросвязи (МСЭ).В ходе сессии мы обсудим, в первую очередь, подходы к защите "цифровых границ", регулированию национальных информационных пространств, противодействию компьютерным атакам. Готовятся доклады правительственных структур, ведущих российских компаний. Разумеется, возможность выступить, задать вопросы будет у всех наших гостей. Искомый результат мероприятия – уточнить конкретные потребности партнеров для дальнейшего уплотнения сотрудничества в области информационной безопасности.– Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) вкладывают значительные средства в развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий. Привлекают к этому ведущих разработчиков из других государств. Какое внимание повестке информационно-коммуникационных технологий в отношениях с арабо-мусульманским миром уделяется Россией? Каковы приоритеты в таком взаимодействии? Что мы можем предложить партнерам?– Мы готовы делиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве. Наша страна, пожалуй, как никакая другая в мире, столкнулась в минувшие годы с беспрецедентной вредоносной кампанией, давлением на отечественные компьютерные сети, курируемой извне компьютерной преступностью. Несмотря на масштабные попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий, санкции, Россия не только обеспечила целостность и защищенность критической информационной инфраструктуры, но и уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации. Запущенные правительством программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий дают результат.Хорошо знаю, что многим друзьям из мусульманского мира крайне интересны отечественные программно-аппаратные наработки, передовые алгоритмы защиты данных, криптографии, проекты в области цифровизации государственных слуг. Есть интерес и к российским законодательным и правоприменительным практикам, в том числе направленным на обеспечение правопорядка, предотвращение преступности с помощью информационно-коммуникационных технологий. Показательно, что партнеры зачастую делают выбор в пользу сотрудничества с Россией, поскольку доверяют именно нам в условиях широкого использования западных продуктов для шпионажа и вмешательства во внутренние дела.– Как вы отметили, борьба с ИКТ-преступностью – важное направление нашего взаимодействия со странами ОИС. Одним из ключевых событий прошлого года в ООН стало принятие Конвенции по борьбе с киберпреступностью. Известно, что переговоры по этой инициативе, запущенной с подачи России еще в 2021 году, шли непросто. Как складывалось взаимодействие с партнерами из мусульманских государств в ходе этого процесса?– Проведенный нами еще до запуска переговоров в ООН анализ законодательств других государств показал общую нацеленность России и мусульманских стран на всеобъемлющую борьбу с информационной преступностью. То есть не только на противодействие попыткам затруднить функционирование программно-аппаратного обеспечения, но и использованию компьютерных технологий для совершения преступлений в реальном мире. Мы учли опыт разработанного в рамках Лиги арабских государств Договора по борьбе с информационными правонарушениями, механизмы такого сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.Уже непосредственно в ООН дипломатам наших стран удалось быстро найти общий язык. Вместе мы заложили в конвенцию инструменты прикладного сотрудничества правоохранителей. Должен отдельно отметить в связи с этим вклад Алжира в качестве председателя спецкомитета ООН. Его представителю, послу Фаузии Мебарки, удалось создать условия для дальнейшего обновления договора через разработку дополнительного протокола. В этом деле рассчитываем на дальнейшее тесное взаимодействие с партнерами из стран ОИС.– Арабские страны, особенно государства Персидского залива, уделяют пристальное внимание искусственному интеллекту. Специализированные госорганы, занимающиеся этой проблематикой, уже созданы в ОАЭ, Саудовской Аравии. В Кувейте разрабатывают Национальную ИИ-стратегию. Принимаются профильные законы. В чем особенности развития ИИ в арабо-мусульманском мире? Каковы перспективы сотрудничества России и стран региона?– Нам хорошо известно, что государства Персидского залива – одни из пионеров отраслевого внедрения ИИ на государственном уровне. Важно, что подход у партнеров комплексный: разрабатываются меры регулирования использования этой технологии. Наши страны в этом плане многое объединяет: важно обеспечить соответствие систем ИИ национальному законодательству, культурному и конфессиональному укладу, предотвратить использование нейросетей в интересах экстремистов и террористов.Потенциал для сотрудничества России и стран региона однозначно есть, и он большой. Мы можем предложить партнерам технические решения для обеспечения компьютерной безопасности ИИ-сервисов. Важен обмен опытом в сфере регулирования ИКТ. Да и на международной арене мы отстаиваем единые ценности в переговорах по цифровой повестке. Наш общий приоритет – обеспечение национальной безопасности при использовании трансграничных технологий.

https://ria.ru/20241216/salkov-1989475324.html

https://ria.ru/20250325/tekhnologii-2007087746.html

https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010366426.html

https://ria.ru/20250417/mishustin-2011763849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, сергей вершинин, россия — исламский мир: kazanforum 2024, цифровизация