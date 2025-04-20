https://ria.ru/20250420/uchastniki-2012375936.html

Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху - РИА Новости, 20.04.2025

Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:46:00+03:00

2025-04-20T12:46:00+03:00

2025-04-20T12:46:00+03:00

общество

россия

алтайский край

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Десять участников лотереи "Мечталлион" стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже №135", - рассказали в компании. Ещё 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей. Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия - Алания, Приморском крае и онлайн - на сайте и в мобильном приложении "Национальной Лотереи". Участники, выигравшие призы по 1 миллиону рублей, - в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн. Всего в тираже выиграло более 1 миллиона билетов, общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.

https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html

https://ria.ru/20250101/mechtallion-1992243392.html

россия

алтайский край

самарское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, алтайский край, самарское