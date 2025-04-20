Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
Десять участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами на Пасху
Пачки денег. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
"Десять участников лотереи "Мечталлион" стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже №135", - рассказали в компании.
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Ещё 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей.
Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия - Алания, Приморском крае и онлайн - на сайте и в мобильном приложении "Национальной Лотереи". Участники, выигравшие призы по 1 миллиону рублей, - в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн.
Всего в тираже выиграло более 1 миллиона билетов, общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.