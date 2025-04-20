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Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху - РИА Новости, 20.04.2025
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12:46 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/uchastniki-2012375936.html
Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху - РИА Новости, 20.04.2025
Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:46:00+03:00
2025-04-20T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Десять участников лотереи "Мечталлион" стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже №135", - рассказали в компании. Ещё 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей. Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия - Алания, Приморском крае и онлайн - на сайте и в мобильном приложении "Национальной Лотереи". Участники, выигравшие призы по 1 миллиону рублей, - в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн. Всего в тираже выиграло более 1 миллиона билетов, общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.
https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html
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общество, россия, алтайский край, самарское
Общество, Россия, Алтайский край, Самарское
Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

Десять участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами на Пасху

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПачки денег
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
"Десять участников лотереи "Мечталлион" стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже №135", - рассказали в компании.
Тираж Мечталлион ко дню рождения Национальной Лотереи - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России
3 октября 2024, 12:31
Ещё 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей.
Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия - Алания, Приморском крае и онлайн - на сайте и в мобильном приложении "Национальной Лотереи". Участники, выигравшие призы по 1 миллиону рублей, - в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн.
Всего в тираже выиграло более 1 миллиона билетов, общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.
Новогодний тираж Мечталлион 2025 - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи
1 января, 16:22
 
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