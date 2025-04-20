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После убийства боевиками ВСУ жителя Курской области завели дело - РИА Новости, 20.04.2025
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14:57 20.04.2025 (обновлено: 16:11 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/ubiystvo-2012387526.html
После убийства боевиками ВСУ жителя Курской области завели дело
После убийства боевиками ВСУ жителя Курской области завели дело - РИА Новости, 20.04.2025
После убийства боевиками ВСУ жителя Курской области завели дело
Уголовное дело возбуждено в связи с убийством военнослужащими ВСУ мирного жителя в Кореневском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:57:00+03:00
2025-04-20T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством военнослужащими ВСУ мирного жителя в Кореневском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ. Ранее сообщалось, что 11 апреля в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. "В связи с убийством военнослужащими ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирного жителя в Кореневском районе Курской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе допроса один из свидетелей рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного военнослужащими Украины преступления. Он отметил, что при попытке эвакуации тела погибшего друга по нему, а также другим гражданским автомобилям производился повторный обстрел беспилотными летательными аппаратами. "Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавил следственный комитет. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250419/khinshteyn-2012277827.html
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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
После убийства боевиками ВСУ жителя Курской области завели дело

СК завел уголовное дело после убийства военными ВСУ мирного курянина

© Информационный центр СК РоссииДопрос одного из свидетелей убийства мирного жителя украинскими боевиками в Кореневском районе Курской области. Кадр видео
Допрос одного из свидетелей убийства мирного жителя украинскими боевиками в Кореневском районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Информационный центр СК России
Допрос одного из свидетелей убийства мирного жителя украинскими боевиками в Кореневском районе Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством военнослужащими ВСУ мирного жителя в Кореневском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
Ранее сообщалось, что 11 апреля в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района.
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"В связи с убийством военнослужащими ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирного жителя в Кореневском районе Курской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе допроса один из свидетелей рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного военнослужащими Украины преступления. Он отметил, что при попытке эвакуации тела погибшего друга по нему, а также другим гражданским автомобилям производился повторный обстрел беспилотными летательными аппаратами.
"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавил следственный комитет.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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