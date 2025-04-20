После убийства боевиками ВСУ жителя Курской области завели дело
СК завел уголовное дело после убийства военными ВСУ мирного курянина
© Информационный центр СК РоссииДопрос одного из свидетелей убийства мирного жителя украинскими боевиками в Кореневском районе Курской области. Кадр видео
Допрос одного из свидетелей убийства мирного жителя украинскими боевиками в Кореневском районе Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством военнослужащими ВСУ мирного жителя в Кореневском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
Ранее сообщалось, что 11 апреля в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района.
"В связи с убийством военнослужащими ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирного жителя в Кореневском районе Курской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе допроса один из свидетелей рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного военнослужащими Украины преступления. Он отметил, что при попытке эвакуации тела погибшего друга по нему, а также другим гражданским автомобилям производился повторный обстрел беспилотными летательными аппаратами.
"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавил следственный комитет.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.