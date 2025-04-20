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В Стамбуле прошел марш в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.04.2025
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23:11 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/turtsiya-2012423956.html
В Стамбуле прошел марш в поддержку Палестины
В Стамбуле прошел марш в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.04.2025
В Стамбуле прошел марш в поддержку Палестины
Многотысячный пропалестинский митинг и шествие состоялись в воскресенье в турецком мегаполисе Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T23:11:00+03:00
2025-04-20T23:11:00+03:00
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Многотысячный пропалестинский митинг и шествие состоялись в воскресенье в турецком мегаполисе Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Тысячи граждан прошли в воскресенье днем от станции метро Фыстыкагаджы до площади Ускюдар на азиатской стороне города на берегу Босфорского пролива. На сцене выступали различные представители Фонда гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), организовавшего мероприятие. "Знайте, что премьер-министр Израиля Нетаньяху - враг иудеев, так как в результате осуществленной им в секторе Газа политики в мире возникла вражда по отношению к иудеям. Призываем иудеев как можно скорее восстать и очиститься от грязи в вашем обществе", - заявил со сцены член руководства фонда Ахмет Гёксун. Участники шествия призывали прекратить геноцид палестинцев в секторе Газа и объявить палестинское государство. Днем ранее крупнейшая турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) попыталась провести пропалестинское шествие по главной туристической улице Стамбула Истикляль, однако власти провинции Стамбул не выдали разрешение. В итоге между демонстрантами и полицией возникли небольшие стычки, улица была полностью перекрыта, как и несколько станций метро в округе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно подчеркивает, что Турция - единственная страна, которая ввела экономические санкции в отношении Израиля и полностью прекратила с ним торговлю. Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат". Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера. Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года, а с мая 2024 года Турция заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
https://ria.ru/20250331/izrail-2008462716.html
https://ria.ru/20250318/turtsija-2005811406.html
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в мире, турция, стамбул, палестина, хамас, израиль
В мире, Турция, Стамбул, Палестина, ХАМАС, Израиль
В Стамбуле прошел марш в поддержку Палестины

Тысячи стамбульцев прошлись маршем в поддержку Палестины

© Khalil HamraПропалестинский митинг в Стамбуле
Пропалестинский митинг в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Khalil Hamra
Пропалестинский митинг в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Многотысячный пропалестинский митинг и шествие состоялись в воскресенье в турецком мегаполисе Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи граждан прошли в воскресенье днем от станции метро Фыстыкагаджы до площади Ускюдар на азиатской стороне города на берегу Босфорского пролива.
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На сцене выступали различные представители Фонда гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), организовавшего мероприятие.
"Знайте, что премьер-министр Израиля Нетаньяху - враг иудеев, так как в результате осуществленной им в секторе Газа политики в мире возникла вражда по отношению к иудеям. Призываем иудеев как можно скорее восстать и очиститься от грязи в вашем обществе", - заявил со сцены член руководства фонда Ахмет Гёксун.
Участники шествия призывали прекратить геноцид палестинцев в секторе Газа и объявить палестинское государство.
Днем ранее крупнейшая турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) попыталась провести пропалестинское шествие по главной туристической улице Стамбула Истикляль, однако власти провинции Стамбул не выдали разрешение. В итоге между демонстрантами и полицией возникли небольшие стычки, улица была полностью перекрыта, как и несколько станций метро в округе.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно подчеркивает, что Турция - единственная страна, которая ввела экономические санкции в отношении Израиля и полностью прекратила с ним торговлю. Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат".
Отношения между Турцией и Израилем обострились на фоне начавшейся осенью 2023 года эскалации конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированной атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль. Чиновники из обеих стран регулярно обмениваются взаимными оскорблениями и обвинениями различного характера.
Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года, а с мая 2024 года Турция заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
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