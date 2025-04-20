https://ria.ru/20250420/turtsiya-2012423782.html

Турецкая оппозиция в Стамбуле начала сбор подписей за досрочные выборы

Турецкая оппозиция в Стамбуле начала сбор подписей за досрочные выборы - РИА Новости, 20.04.2025

Турецкая оппозиция в Стамбуле начала сбор подписей за досрочные выборы

Агитаторы крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) в различных районах Стамбула в воскресенье собирают подписи в поддержку... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T23:06:00+03:00

2025-04-20T23:06:00+03:00

2025-04-20T23:06:00+03:00

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СТАМБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Агитаторы крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) в различных районах Стамбула в воскресенье собирают подписи в поддержку досрочных выборов и освобождения из-под ареста мэра города Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. CHP начала сбор подписей в конце марта, участники требуют досрочных выборов президента и освобождения Имамоглу из-под стражи на время следствия. Партия заявила 13 апреля, что собрала более 10 миллионов подписей своих сторонников. Один из стендов расположен на причале Ашиян на оживленной набережной Босфора. Пассажиры паромов и проходящие мимо граждане могут оставить подписи и - по желанию - указать свой номер телефона. В подписном листе половину страницы занимает текст обращения подписавшихся, напоминающих о том, что Имамоглу избрали кандидатом в президенты (на пока необъявленных выборах) более 15,5 миллионов членов партии. "Я хочу, чтобы Имамоглу был освобожден, а также можно скорее были проведены выборы, на которых будет обеспечена демократическая и справедливая борьба", - гласит текст обращения. Сборщики подписей рассказали РИА Новости, что это один из 16 стендов в данном стамбульском районе в сутки в среднем собирает 1600 подписей, а на конкретно этом стенде в воскресенье за пять часов собрали около 500. Корреспондент РИА Новости увидел как минимум 15 подписанных листов по 20 строчек, свои телефоны указали единицы. Власти Турции не раз заявляли об отсутствии досрочных выборов на повестке дня, следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP же планирует собрать порядка 28 миллионов подписей - столько голосов получил нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган на последних выборах. Адвокаты отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу 7 апреля подали апелляцию на его арест, суд ее отклонил и продлил арест. Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа.

https://ria.ru/20250407/turtsiya-2009733673.html

https://ria.ru/20250406/fidan-2009682699.html

https://ria.ru/20250406/erdogan-2009596141.html

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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган