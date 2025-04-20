Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем
Глава МИД Турции Фидан: торговые войны могут обернуться возможностями для Турции
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
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"Торговые войны между США и Китаем уже не ограничиваются тарифами, но превратились в форму конкуренции за технологическое превосходство, производственные цепочки и глобальные логистические центры. Как Турция мы внимательно следим за этим процессом и проводим всесторонний анализ в координации с нашими министерствами торговли и казначейства", - приводит слова Фидана газета Hürriyet.
По словам министра, эти события "могут обернуться и возможностями для Турции".
"Особенно учитывая нашу близость к Европе, производственные возможности и логистические преимущества, многие западные компании рассматривают возможность переноса своих цепочек поставок в Турцию. Мы работаем в координации с частным сектором и нашими торговыми советниками, чтобы превратить эти события в конкретные инвестиции", - отметил министр.
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