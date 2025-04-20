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Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем - РИА Новости, 20.04.2025
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12:05 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/turtsija-2012371095.html
Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем
Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем - РИА Новости, 20.04.2025
Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем
Торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества, заявил глава турецкого... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:05:00+03:00
2025-04-20T12:05:00+03:00
турция
сша
китай
хакан фидан
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. "Торговые войны между США и Китаем уже не ограничиваются тарифами, но превратились в форму конкуренции за технологическое превосходство, производственные цепочки и глобальные логистические центры. Как Турция мы внимательно следим за этим процессом и проводим всесторонний анализ в координации с нашими министерствами торговли и казначейства", - приводит слова Фидана газета Hürriyet. По словам министра, эти события "могут обернуться и возможностями для Турции". "Особенно учитывая нашу близость к Европе, производственные возможности и логистические преимущества, многие западные компании рассматривают возможность переноса своих цепочек поставок в Турцию. Мы работаем в координации с частным сектором и нашими торговыми советниками, чтобы превратить эти события в конкретные инвестиции", - отметил министр.
https://ria.ru/20250420/kitaj-2012346923.html
https://ria.ru/20250418/ssha-2011951447.html
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турция, сша, китай, хакан фидан, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Турция, США, Китай, Хакан Фидан, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем

Глава МИД Турции Фидан: торговые войны могут обернуться возможностями для Турции

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
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В Китае обещали ответить на навязывание стране торговых войн
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"Торговые войны между США и Китаем уже не ограничиваются тарифами, но превратились в форму конкуренции за технологическое превосходство, производственные цепочки и глобальные логистические центры. Как Турция мы внимательно следим за этим процессом и проводим всесторонний анализ в координации с нашими министерствами торговли и казначейства", - приводит слова Фидана газета Hürriyet.
По словам министра, эти события "могут обернуться и возможностями для Турции".
"Особенно учитывая нашу близость к Европе, производственные возможности и логистические преимущества, многие западные компании рассматривают возможность переноса своих цепочек поставок в Турцию. Мы работаем в координации с частным сектором и нашими торговыми советниками, чтобы превратить эти события в конкретные инвестиции", - отметил министр.
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ТурцияСШАКитайХакан ФиданДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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