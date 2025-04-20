https://ria.ru/20250420/turtsija-2012371095.html

Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем

Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем - РИА Новости, 20.04.2025

Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем

Торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества, заявил глава турецкого... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:05:00+03:00

2025-04-20T12:05:00+03:00

2025-04-20T12:05:00+03:00

турция

сша

китай

хакан фидан

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg

АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. "Торговые войны между США и Китаем уже не ограничиваются тарифами, но превратились в форму конкуренции за технологическое превосходство, производственные цепочки и глобальные логистические центры. Как Турция мы внимательно следим за этим процессом и проводим всесторонний анализ в координации с нашими министерствами торговли и казначейства", - приводит слова Фидана газета Hürriyet. По словам министра, эти события "могут обернуться и возможностями для Турции". "Особенно учитывая нашу близость к Европе, производственные возможности и логистические преимущества, многие западные компании рассматривают возможность переноса своих цепочек поставок в Турцию. Мы работаем в координации с частным сектором и нашими торговыми советниками, чтобы превратить эти события в конкретные инвестиции", - отметил министр.

https://ria.ru/20250420/kitaj-2012346923.html

https://ria.ru/20250418/ssha-2011951447.html

турция

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, сша, китай, хакан фидан, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире