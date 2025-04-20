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Индийский центр в Москве провел бесплатную трапезу - РИА Новости, 20.04.2025
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Культура
 
00:22 20.04.2025 (обновлено: 08:32 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/tsentr-2012351975.html
Индийский центр в Москве провел бесплатную трапезу
Индийский центр в Москве провел бесплатную трапезу - РИА Новости, 20.04.2025
Индийский центр в Москве провел бесплатную трапезу
Индийский культурно-национальный центр "СИТА" вечером в субботу провел в Москве традиционную бесплатную трапезу для представителей индийского сообщества столицы РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:22:00+03:00
2025-04-20T08:32:00+03:00
культура
москва
индия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Индийский культурно-национальный центр "СИТА" вечером в субботу провел в Москве традиционную бесплатную трапезу для представителей индийского сообщества столицы и других горожан, передает корреспондент РИА Новости. Приготовления к мероприятию в культурном центре начались днем в субботу. Как рассказал РИА Новости вице-президент "СИТА" Энди Котвани, требуется около четырех часов, чтобы заготовить достаточно еды, включая индийскую халву, для трапезы. На кухне трудятся семь-десять человек из индийского сообщества Москвы, но многие другие вносят финансовый вклад. "(Жители столицы - ред.) очень уважительно относятся... Когда мы совместно создаем что-то, это такая позитивная энергия. Все нас поддерживают. Нет никакой дискриминации, мы не чувствуем ее", - сказал Котвани. Он добавил, что эти традиционные трапезы проходят уже много лет, и число участников на его глазах выросло с нескольких десятков до нескольких сотен. Для всех тех, кто принимает участие, это абсолютно бесплатно, подчеркнул собеседник агентства.
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Культура, Москва, Индия
Индийский центр в Москве провел бесплатную трапезу

Индийский центр "СИТА" провел традиционную бесплатную трапезу в Москве

© Depositphotos.com / pikoso.kzЗвездчатый анис
Звездчатый анис - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Depositphotos.com / pikoso.kz
Звездчатый анис. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Индийский культурно-национальный центр "СИТА" вечером в субботу провел в Москве традиционную бесплатную трапезу для представителей индийского сообщества столицы и других горожан, передает корреспондент РИА Новости.
Приготовления к мероприятию в культурном центре начались днем в субботу. Как рассказал РИА Новости вице-президент "СИТА" Энди Котвани, требуется около четырех часов, чтобы заготовить достаточно еды, включая индийскую халву, для трапезы. На кухне трудятся семь-десять человек из индийского сообщества Москвы, но многие другие вносят финансовый вклад.
«
"(Жители столицы - ред.) очень уважительно относятся... Когда мы совместно создаем что-то, это такая позитивная энергия. Все нас поддерживают. Нет никакой дискриминации, мы не чувствуем ее", - сказал Котвани.
Он добавил, что эти традиционные трапезы проходят уже много лет, и число участников на его глазах выросло с нескольких десятков до нескольких сотен. Для всех тех, кто принимает участие, это абсолютно бесплатно, подчеркнул собеседник агентства.
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