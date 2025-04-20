https://ria.ru/20250420/tsentr-2012351975.html

Индийский центр в Москве провел бесплатную трапезу

Индийский центр в Москве провел бесплатную трапезу - РИА Новости, 20.04.2025

Индийский центр в Москве провел бесплатную трапезу

Индийский культурно-национальный центр "СИТА" вечером в субботу провел в Москве традиционную бесплатную трапезу для представителей индийского сообщества столицы РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:22:00+03:00

2025-04-20T00:22:00+03:00

2025-04-20T08:32:00+03:00

культура

москва

индия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Индийский культурно-национальный центр "СИТА" вечером в субботу провел в Москве традиционную бесплатную трапезу для представителей индийского сообщества столицы и других горожан, передает корреспондент РИА Новости. Приготовления к мероприятию в культурном центре начались днем в субботу. Как рассказал РИА Новости вице-президент "СИТА" Энди Котвани, требуется около четырех часов, чтобы заготовить достаточно еды, включая индийскую халву, для трапезы. На кухне трудятся семь-десять человек из индийского сообщества Москвы, но многие другие вносят финансовый вклад. "(Жители столицы - ред.) очень уважительно относятся... Когда мы совместно создаем что-то, это такая позитивная энергия. Все нас поддерживают. Нет никакой дискриминации, мы не чувствуем ее", - сказал Котвани. Он добавил, что эти традиционные трапезы проходят уже много лет, и число участников на его глазах выросло с нескольких десятков до нескольких сотен. Для всех тех, кто принимает участие, это абсолютно бесплатно, подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20250414/festival-2011102756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, индия