https://ria.ru/20250420/tokaev-2012347673.html

Президент Казахстана высказался о христианстве

Президент Казахстана высказался о христианстве - РИА Новости, 20.04.2025

Президент Казахстана высказался о христианстве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи и отметил, что христианство играет важную роль в жизни казахстанского... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:52:00+03:00

2025-04-20T06:52:00+03:00

2025-04-20T06:52:00+03:00

религия

казахстан

касым-жомарт токаев

пасха

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религиозные праздники

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АЛМА-АТА, 20 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи и отметил, что христианство играет важную роль в жизни казахстанского общества, продвигая высокие гуманистические идеалы. "Дорогие соотечественники! Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой! Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию", - подчеркнул Токаев в своем поздравлении. Как отметил глава государства, светлый праздник Пасхи олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. По его словам, особенно символично, что в 2025 году Пасху в один день празднуют православные, католики и протестанты по всему миру. "Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана", - добавил Токаев. Также лидер республики пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях. В четверг президент Казахстана наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достык" (Дружба) I степени - по случаю 15-летия его служения в республике и в знак признания заслуг в укреплении мира и согласия. В 2025 году православная Пасха приходится на 20 апреля и совпадает с католической и протестантской.

https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html

https://ria.ru/20250420/paskha-1784063287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, касым-жомарт токаев, пасха, в мире, религия, религиозные праздники