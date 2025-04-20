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Президент Казахстана высказался о христианстве - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
06:52 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/tokaev-2012347673.html
Президент Казахстана высказался о христианстве
Президент Казахстана высказался о христианстве - РИА Новости, 20.04.2025
Президент Казахстана высказался о христианстве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи и отметил, что христианство играет важную роль в жизни казахстанского... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:52:00+03:00
2025-04-20T06:52:00+03:00
религия
казахстан
касым-жомарт токаев
пасха
в мире
религия
религиозные праздники
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АЛМА-АТА, 20 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи и отметил, что христианство играет важную роль в жизни казахстанского общества, продвигая высокие гуманистические идеалы. "Дорогие соотечественники! Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой! Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию", - подчеркнул Токаев в своем поздравлении. Как отметил глава государства, светлый праздник Пасхи олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. По его словам, особенно символично, что в 2025 году Пасху в один день празднуют православные, католики и протестанты по всему миру. "Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана", - добавил Токаев. Также лидер республики пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях. В четверг президент Казахстана наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достык" (Дружба) I степени - по случаю 15-летия его служения в республике и в знак признания заслуг в укреплении мира и согласия. В 2025 году православная Пасха приходится на 20 апреля и совпадает с католической и протестантской.
https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html
https://ria.ru/20250420/paskha-1784063287.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, пасха, в мире, религия, религиозные праздники
Религия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Пасха, В мире, Религия, Религиозные праздники
Президент Казахстана высказался о христианстве

Токаев: христианство играет важную роль в жизни казахстанского общества

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 20 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи и отметил, что христианство играет важную роль в жизни казахстанского общества, продвигая высокие гуманистические идеалы.
"Дорогие соотечественники! Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой! Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию", - подчеркнул Токаев в своем поздравлении.
Празднование Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
День святой Пасхи
00:34
Как отметил глава государства, светлый праздник Пасхи олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. По его словам, особенно символично, что в 2025 году Пасху в один день празднуют православные, католики и протестанты по всему миру.
"Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана", - добавил Токаев.
Также лидер республики пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях.
В четверг президент Казахстана наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достык" (Дружба) I степени - по случаю 15-летия его служения в республике и в знак признания заслуг в укреплении мира и согласия.
В 2025 году православная Пасха приходится на 20 апреля и совпадает с католической и протестантской.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Православная Пасха 2025: история, традиции и дата праздника
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РелигияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевПасхаВ миреРелигияРелигиозные праздники
 
 
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