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Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон - РИА Новости, 20.04.2025
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11:33 20.04.2025 (обновлено: 12:27 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012369310.html
Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон
Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон - РИА Новости, 20.04.2025
Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон
Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода "Альфа" под флагом РФ с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:33:00+03:00
2025-04-20T12:27:00+03:00
происшествия
дон
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода "Альфа" под флагом РФ с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства."Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщалось, что в районе города Семикаракорск на Кочетовском гидроузле на реке Дон теплоход "Альфа" под флагом РФ, заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии судовой ход был перекрыт, розлив нефтепродуктов не зафиксирован.В настоящее время специалисты оценивают степень повреждения ворот и судна. На месте работают силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), всего 10 человек и четыре единицы техники, говорилось в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.
https://ria.ru/20250404/smert-2009243634.html
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происшествия, дон, ростовская область
Происшествия, Дон, Ростовская область
Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон

Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода "Альфа" на Дону

© Фото : Южная транспортная прокуратураНа месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
На месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Южная транспортная прокуратура
На месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода "Альфа" под флагом РФ с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщалось, что в районе города Семикаракорск на Кочетовском гидроузле на реке Дон теплоход "Альфа" под флагом РФ, заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии судовой ход был перекрыт, розлив нефтепродуктов не зафиксирован.
В настоящее время специалисты оценивают степень повреждения ворот и судна. На месте работают силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), всего 10 человек и четыре единицы техники, говорилось в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.
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