https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012369310.html

Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон

Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон - РИА Новости, 20.04.2025

Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода "Альфа" под флагом РФ с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:33:00+03:00

2025-04-20T11:33:00+03:00

2025-04-20T12:27:00+03:00

происшествия

дон

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода "Альфа" под флагом РФ с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства."Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщалось, что в районе города Семикаракорск на Кочетовском гидроузле на реке Дон теплоход "Альфа" под флагом РФ, заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии судовой ход был перекрыт, розлив нефтепродуктов не зафиксирован.В настоящее время специалисты оценивают степень повреждения ворот и судна. На месте работают силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), всего 10 человек и четыре единицы техники, говорилось в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

https://ria.ru/20250404/smert-2009243634.html

https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html

дон

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дон, ростовская область