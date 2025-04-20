Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода на реке Дон
Транспортная прокуратура начала проверку после аварии теплохода "Альфа" на Дону
© Фото : Южная транспортная прокуратураНа месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
© Фото : Южная транспортная прокуратура
На месте столкновения теплохода с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения теплохода "Альфа" под флагом РФ с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в районе города Семикаракорск Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщалось, что в районе города Семикаракорск на Кочетовском гидроузле на реке Дон теплоход "Альфа" под флагом РФ, заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии судовой ход был перекрыт, розлив нефтепродуктов не зафиксирован.
В настоящее время специалисты оценивают степень повреждения ворот и судна. На месте работают силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), всего 10 человек и четыре единицы техники, говорилось в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.