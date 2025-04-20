https://ria.ru/20250420/svinina-2012360017.html

Россия увеличила поставки свинины в Китай

Россия увеличила поставки свинины в Китай - РИА Новости, 20.04.2025

Россия увеличила поставки свинины в Китай

Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов – максимум с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:49:00+03:00

2025-04-20T09:49:00+03:00

2025-04-20T09:49:00+03:00

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов – максимум с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в начале весны российские компании продали на китайский рынок свинины на 5,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше февральского экспорта. Это стало максимальным объемом экспорта с ноября, когда отгрузки составили 7,4 миллиона долларов. В целом за 12 месяцев с начала поставок Россия отправила в Китай свинины на 65 миллионов долларов, а с начала текущего года – на 11,6 миллиона долларов. Кроме свинины, российские компании в начале весны увеличили экспорт на китайский рынок мяса крупного рогатого скота – до 9,3 миллиона долларов с 6,5 миллиона в феврале, а также субпродуктов из него – до 5,4 миллиона с 5,1 миллиона. При этом поставки домашней птицы, наоборот, немного снизились – на 1,7%, до 35,4 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250416/kitay-2011495721.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай