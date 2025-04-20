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ВСУ снова обстреляли Горловку, нарушая перемирие
ВСУ снова обстреляли Горловку, нарушая перемирие - РИА Новости, 20.04.2025
ВСУ снова обстреляли Горловку, нарушая перемирие
ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, снова обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:11:00+03:00
2025-04-20T12:11:00+03:00
2025-04-20T14:46:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, снова обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в воскресенье утром ВСУ уже обстреливали Горловку, также применив ствольную артиллерию "натовского" калибра. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.40 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления. О пострадавших не сообщается. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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ВСУ снова обстреляли Горловку, нарушая перемирие
СЦКК: ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, второй раз обстреляли Горловку