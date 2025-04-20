https://ria.ru/20250420/strelba-2012378379.html

В США при стрельбе в кампусе университета пострадали два человека

В США при стрельбе в кампусе университета пострадали два человека - РИА Новости, 20.04.2025

В США при стрельбе в кампусе университета пострадали два человека

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей на территории кампуса государственного университета Норфолка в штате Вирджиния в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:13:00+03:00

2025-04-20T13:13:00+03:00

2025-04-20T13:13:00+03:00

в мире

норфолк (виргиния)

сша

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей на территории кампуса государственного университета Норфолка в штате Вирджиния в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей. "По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в кампусе государственного университета Норфолка в Вирджинии", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на полицию Норфолка. Стрельба произошла вечером в субботу по местному времени (утром в воскресенье по мск). По данным телеканала, сейчас кампус закрыт, на его территории ведутся следственные мероприятия. Согласно сообщению полиции Норфолка в соцсети X, пострадавшие, один из которых получил травмы, опасные для жизни, доставлены в больницу.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003725894.html

норфолк (виргиния)

сша

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в мире, норфолк (виргиния), сша