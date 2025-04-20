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В США при стрельбе в кампусе университета пострадали два человека - РИА Новости, 20.04.2025
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13:13 20.04.2025
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В США при стрельбе в кампусе университета пострадали два человека
В США при стрельбе в кампусе университета пострадали два человека - РИА Новости, 20.04.2025
В США при стрельбе в кампусе университета пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей на территории кампуса государственного университета Норфолка в штате Вирджиния в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:13:00+03:00
2025-04-20T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей на территории кампуса государственного университета Норфолка в штате Вирджиния в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей. "По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в кампусе государственного университета Норфолка в Вирджинии", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на полицию Норфолка. Стрельба произошла вечером в субботу по местному времени (утром в воскресенье по мск). По данным телеканала, сейчас кампус закрыт, на его территории ведутся следственные мероприятия. Согласно сообщению полиции Норфолка в соцсети X, пострадавшие, один из которых получил травмы, опасные для жизни, доставлены в больницу.
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в мире, норфолк (виргиния), сша
В мире, Норфолк (Виргиния), США
В США при стрельбе в кампусе университета пострадали два человека

ABC: два человека пострадали при стрельбе в кампусе университета Норфолка в США

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей на территории кампуса государственного университета Норфолка в штате Вирджиния в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей.
«
"По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в кампусе государственного университета Норфолка в Вирджинии", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на полицию Норфолка.
Стрельба произошла вечером в субботу по местному времени (утром в воскресенье по мск). По данным телеканала, сейчас кампус закрыт, на его территории ведутся следственные мероприятия. Согласно сообщению полиции Норфолка в соцсети X, пострадавшие, один из которых получил травмы, опасные для жизни, доставлены в больницу.
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В голливудской студии звукозаписи произошла стрельба
7 марта, 19:52
 
В миреНорфолк (Виргиния)США
 
 
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