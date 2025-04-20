https://ria.ru/20250420/spetsoperatsiya-2012396001.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T16:46:00+03:00

2025-04-20T16:46:00+03:00

2025-04-20T16:46:00+03:00

инфографика

россия

украина

вооруженные силы украины

спецоперация

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Новомихайловка в ДНР. Кроме того, поразили 87 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 88 беспилотников, три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 155 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 661 самолет, 283 вертолета, 52 831 беспилотник, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 967 танков и других бронемашин, 1 544 реактивные системы залпового огня, 23 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 387 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область