https://ria.ru/20250420/sobjanin-2012353003.html

Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Собянин поздравил москвичей с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что этот праздник дарит свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T08:48:00+03:00

2025-04-20T08:48:00+03:00

2025-04-20T08:48:00+03:00

религия

москва

сергей собянин

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_87586d0c2b9fd15c78cb67fbc6648676.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что этот праздник дарит свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела. "Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю с великим праздником Воскресения Христова! Это самый радостный день для миллионов христиан, знаменующий победу жизни и торжество веры. Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела. В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей. Создавать ее помогают благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" и музыкальный Московский Пасхальный фестиваль. В них сочетаются традиции и современность, духовные ценности и помощь людям", - написал он. Мэр пожелал крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, пасха