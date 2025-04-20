https://ria.ru/20250420/sobjanin-2012353003.html
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Собянин поздравил москвичей с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что этот праздник дарит свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T08:48:00+03:00
2025-04-20T08:48:00+03:00
2025-04-20T08:48:00+03:00
религия
москва
сергей собянин
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что этот праздник дарит свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела. "Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю с великим праздником Воскресения Христова! Это самый радостный день для миллионов христиан, знаменующий победу жизни и торжество веры. Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела. В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей. Создавать ее помогают благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" и музыкальный Московский Пасхальный фестиваль. В них сочетаются традиции и современность, духовные ценности и помощь людям", - написал он. Мэр пожелал крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, пасха
Религия, Москва, Сергей Собянин, Пасха
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Собянин: Пасха дарит свет и надежду, настраивает на благие дела