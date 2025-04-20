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Собянин поздравил москвичей с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
08:48 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/sobjanin-2012353003.html
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Собянин поздравил москвичей с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что этот праздник дарит свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T08:48:00+03:00
2025-04-20T08:48:00+03:00
религия
москва
сергей собянин
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что этот праздник дарит свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела. "Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю с великим праздником Воскресения Христова! Это самый радостный день для миллионов христиан, знаменующий победу жизни и торжество веры. Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела. В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей. Создавать ее помогают благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" и музыкальный Московский Пасхальный фестиваль. В них сочетаются традиции и современность, духовные ценности и помощь людям", - написал он. Мэр пожелал крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
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москва, сергей собянин, пасха
Религия, Москва, Сергей Собянин, Пасха
Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Собянин: Пасха дарит свет и надежду, настраивает на благие дела

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что этот праздник дарит свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела.
"Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю с великим праздником Воскресения Христова! Это самый радостный день для миллионов христиан, знаменующий победу жизни и торжество веры. Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела. В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей. Создавать ее помогают благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" и музыкальный Московский Пасхальный фестиваль. В них сочетаются традиции и современность, духовные ценности и помощь людям", - написал он.
Мэр пожелал крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и всего самого доброго.
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РелигияМоскваСергей СобянинПасха
 
 
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