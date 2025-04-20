Трагическая судьба прекрасной Вари из "Места встречи изменить нельзя"
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Варвара Синичкина из культового сериала "Место встречи изменить нельзя" — символ чистоты и романтизма послевоенного поколения. Миллионы девушек подражали героине Натальи Даниловой, а молодые мамы называли дочерей Варварами в ее честь. Кто мог предположить, что исполнительница этой роли переживет целую череду трагедий, останется без средств к существованию и будет собирать бутылки у метро? Как одно непоправимое решение изменило всю жизнь актрисы?
Звездный взлет талантливой ленинградки
Наталья Данилова родилась в Ленинграде в семье археолога и филолога 25 сентября 1955 года. Еще подростком она попала на съемочную площадку фильма Игоря Масленникова "Завтра, третьего апреля". Уже тогда опытные актеры и режиссеры пророчили ей блестящее будущее.
После школы она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии сразу на второй курс — редкий случай для творческого вуза. На выпускных экзаменах талантливая студентка покорила самого Георгия Товстоногова, который пригласил ее в легендарный БДТ.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкЛенинградский Большой Драматический театр имени А. М. Горького
Ленинградский Большой Драматический театр имени А. М. Горького
Первые роли в кино принесли ей известность, но настоящая слава пришла после роли сержанта милиции Вари Синичкиной в "Месте встречи изменить нельзя". Многомиллионная армия поклонников и множество перспектив открылись перед молодой актрисой.
Роковое решение и невыносимая боль
Личная жизнь казалась такой же успешной, как и карьера. Еще студенткой Наталья вышла замуж за обаятельного дагестанца Асхаба Абакарова, который выбрал ее среди множества восхищенных им девушек.
Супруги мечтали о детях. Когда Наталья заболела, врачи прописали ей курс сильных гормональных препаратов. После лечения неожиданно выяснилось, что актриса беременна. Медики, узнав о недавнем приеме гормонов, настояли на прерывании беременности из-за высокого риска для ребенка. Мать Натальи поддержала их решение, в то время как Асхаб умолял жену сохранить малыша.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкНаталья Данилова и Владимир Богин во время съемок фильма "Отцы и дети" по одноименному роману И.С. Тургенева
Наталья Данилова и Владимир Богин во время съемок фильма "Отцы и дети" по одноименному роману И.С. Тургенева
Под давлением Наталья решилась на аборт, который обернулся трагедией — операция прошла неудачно, и Данилова навсегда лишилась возможности стать матерью. Асхаб не смог простить этого решения, он мечтал о большой семьей, и подал на развод.
Высоцкий и слезы на съемочной площадке
Именно в этот тяжелейший период жизни Наталье пришлось сниматься в "Месте встречи". По сюжету ее героиня должна была взять на руки ребенка, но актриса не могла сдержать слез.
© Одесская киностудия (1979)Кадр из сериала "Место встречи изменить нельзя"
© Одесская киностудия (1979)
Кадр из сериала "Место встречи изменить нельзя"
"Моя героиня должна была перепеленать малыша и взять его на руки. Приблизившись к столу, на котором лежал младенец, я разрыдалась и выскочила из павильона... Говорухин нервничал — вот уже несколько дублей я не могу выполнить простейшую задачу. Но как признаться, что совсем недавно лишилась ребенка и не могу без слез проходить мимо витрин с детским бельем!"
На помощь Наталье пришел Владимир Высоцкий. Он нашел ее плачущей за портьерой, дал выпить коньяка и выслушал всю историю. Именно он научил ее, как собраться и довести сцену до конца.
Потеря театра, бедность 90-х и новый удар
Карьерный взлет продолжался до начала 90-х годов. После смерти Товстоногова в БДТ начались изменения. Данилова, всегда считавшаяся любимицей режиссера, стала мишенью для завистников.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, лауреат Государственных премий, главный режиссер Ленинградского академического Большого драматического театра имени М.Горького Георгий Александрович Товстоногов
Народный артист СССР, лауреат Государственных премий, главный режиссер Ленинградского академического Большого драматического театра имени М.Горького Георгий Александрович Товстоногов
Слишком интеллигентная, чтобы участвовать в закулисных интригах, Наталья ушла из театра. В кино серьезных ролей не предлагали, и она перебивалась озвучкой фильмов и мультфильмов. Но и этот источник заработка скоро иссяк — начались "лихие 90-е".
В самый тяжелый момент в жизни Натальи вновь появился ее бывший муж Асхаб. Все эти годы он продолжал любить ее и предложил начать все сначала. Данилова согласилась, но судьба готовила новый удар — всего через несколько дней Асхаб погиб в автокатастрофе.
От сбора бутылок до борьбы за жизнь
Эта трагедия почти сломила актрису. Но спустя время в ее жизни появился Сергей — мужчина, который стал ее опорой в самые трудные времена. Они поженились и строили совместные планы, несмотря на безденежье.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбручальные кольца на церемонии бракосочетания
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания
Доходов у семьи практически не было. Наталье приходилось собирать пустые бутылки у метро, чтобы купить продукты. Но и это испытание было не последним — Сергей умер от тяжелой болезни в возрасте 45 лет. Не успела актриса оправиться от этой потери, как несколько месяцев спустя скончалась ее мать.
Горе и слезы подорвали здоровье Натальи. Она слегла с высокой температурой в полном одиночестве — никого рядом, кто мог бы просто подать воды. Из последних сил актриса вставала, чтобы отнести в комиссионный магазин последние ценные вещи и купить необходимые лекарства. Выживая, она часто разговаривала сама с собой — это помогало не погрузиться в пучину отчаяния и сохранить рассудок.
Тихая гавань после бури
Актриса пришла в театр имени Комиссаржевской в 2001 году, где работает по сей день. Эта творческая пристань стала для нее спасением после всех жизненных штормов. Данилова не стремится к публичности и ведет довольно уединенную жизнь — слишком дорогой ценой далась ей каждая потеря.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЦентральный вход государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге
Центральный вход государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге
Изредка она возвращается к съемкам. Так, в 2023 году Наталья появилась в фэнтези-фильме "Последний хранитель Беловодья" в роли героини по имени Верона. Но большая слава осталась в прошлом — и, кажется, это вполне устраивает актрису.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова в роли Елены Андреевны
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова в роли Елены Андреевны
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