https://ria.ru/20250420/sinichkina-2012103888.html

Трагическая судьба прекрасной Вари из "Места встречи изменить нельзя"

Трагическая судьба прекрасной Вари из "Места встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 20.04.2025

Трагическая судьба прекрасной Вари из "Места встречи изменить нельзя"

Варвара Синичкина из культового сериала "Место встречи изменить нельзя" — символ чистоты и романтизма послевоенного поколения. Миллионы девушек подражали... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T08:40:00+03:00

2025-04-20T08:40:00+03:00

2025-04-20T08:40:00+03:00

ленинград

владимир высоцкий (автор песен)

игорь масленников (режиссер)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Варвара Синичкина из культового сериала "Место встречи изменить нельзя" — символ чистоты и романтизма послевоенного поколения. Миллионы девушек подражали героине Натальи Даниловой, а молодые мамы называли дочерей Варварами в ее честь. Кто мог предположить, что исполнительница этой роли переживет целую череду трагедий, останется без средств к существованию и будет собирать бутылки у метро? Как одно непоправимое решение изменило всю жизнь актрисы?Звездный взлет талантливой ленинградкиНаталья Данилова родилась в Ленинграде в семье археолога и филолога 25 сентября 1955 года. Еще подростком она попала на съемочную площадку фильма Игоря Масленникова "Завтра, третьего апреля". Уже тогда опытные актеры и режиссеры пророчили ей блестящее будущее.После школы она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии сразу на второй курс — редкий случай для творческого вуза. На выпускных экзаменах талантливая студентка покорила самого Георгия Товстоногова, который пригласил ее в легендарный БДТ.Первые роли в кино принесли ей известность, но настоящая слава пришла после роли сержанта милиции Вари Синичкиной в "Месте встречи изменить нельзя". Многомиллионная армия поклонников и множество перспектив открылись перед молодой актрисой.Роковое решение и невыносимая больЛичная жизнь казалась такой же успешной, как и карьера. Еще студенткой Наталья вышла замуж за обаятельного дагестанца Асхаба Абакарова, который выбрал ее среди множества восхищенных им девушек.Супруги мечтали о детях. Когда Наталья заболела, врачи прописали ей курс сильных гормональных препаратов. После лечения неожиданно выяснилось, что актриса беременна. Медики, узнав о недавнем приеме гормонов, настояли на прерывании беременности из-за высокого риска для ребенка. Мать Натальи поддержала их решение, в то время как Асхаб умолял жену сохранить малыша.Под давлением Наталья решилась на аборт, который обернулся трагедией — операция прошла неудачно, и Данилова навсегда лишилась возможности стать матерью. Асхаб не смог простить этого решения, он мечтал о большой семьей, и подал на развод.Высоцкий и слезы на съемочной площадкеИменно в этот тяжелейший период жизни Наталье пришлось сниматься в "Месте встречи". По сюжету ее героиня должна была взять на руки ребенка, но актриса не могла сдержать слез."Моя героиня должна была перепеленать малыша и взять его на руки. Приблизившись к столу, на котором лежал младенец, я разрыдалась и выскочила из павильона... Говорухин нервничал — вот уже несколько дублей я не могу выполнить простейшую задачу. Но как признаться, что совсем недавно лишилась ребенка и не могу без слез проходить мимо витрин с детским бельем!"На помощь Наталье пришел Владимир Высоцкий. Он нашел ее плачущей за портьерой, дал выпить коньяка и выслушал всю историю. Именно он научил ее, как собраться и довести сцену до конца.Потеря театра, бедность 90-х и новый ударКарьерный взлет продолжался до начала 90-х годов. После смерти Товстоногова в БДТ начались изменения. Данилова, всегда считавшаяся любимицей режиссера, стала мишенью для завистников.Слишком интеллигентная, чтобы участвовать в закулисных интригах, Наталья ушла из театра. В кино серьезных ролей не предлагали, и она перебивалась озвучкой фильмов и мультфильмов. Но и этот источник заработка скоро иссяк — начались "лихие 90-е".В самый тяжелый момент в жизни Натальи вновь появился ее бывший муж Асхаб. Все эти годы он продолжал любить ее и предложил начать все сначала. Данилова согласилась, но судьба готовила новый удар — всего через несколько дней Асхаб погиб в автокатастрофе.От сбора бутылок до борьбы за жизньЭта трагедия почти сломила актрису. Но спустя время в ее жизни появился Сергей — мужчина, который стал ее опорой в самые трудные времена. Они поженились и строили совместные планы, несмотря на безденежье.Доходов у семьи практически не было. Наталье приходилось собирать пустые бутылки у метро, чтобы купить продукты. Но и это испытание было не последним — Сергей умер от тяжелой болезни в возрасте 45 лет. Не успела актриса оправиться от этой потери, как несколько месяцев спустя скончалась ее мать.Горе и слезы подорвали здоровье Натальи. Она слегла с высокой температурой в полном одиночестве — никого рядом, кто мог бы просто подать воды. Из последних сил актриса вставала, чтобы отнести в комиссионный магазин последние ценные вещи и купить необходимые лекарства. Выживая, она часто разговаривала сама с собой — это помогало не погрузиться в пучину отчаяния и сохранить рассудок.Тихая гавань после буриАктриса пришла в театр имени Комиссаржевской в 2001 году, где работает по сей день. Эта творческая пристань стала для нее спасением после всех жизненных штормов. Данилова не стремится к публичности и ведет довольно уединенную жизнь — слишком дорогой ценой далась ей каждая потеря.Изредка она возвращается к съемкам. Так, в 2023 году Наталья появилась в фэнтези-фильме "Последний хранитель Беловодья" в роли героини по имени Верона. Но большая слава осталась в прошлом — и, кажется, это вполне устраивает актрису.В этом году Наталье Даниловой исполняется 70 лет. Ее судьба демонстрирует, насколько непредсказуемой может быть жизнь даже для тех, кому, казалось бы, улыбалась удача. Горькая ирония судьбы: ее героиня на экране символизировала надежду и веру в счастливое будущее, тогда как сама актриса познала глубины человеческого страдания. И все же Данилова выстояла, не сломалась — возможно, именно такая несгибаемая сила духа и делает ее настоящей звездой, вопреки всем испытаниям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ленинград, владимир высоцкий (автор песен), игорь масленников (режиссер)