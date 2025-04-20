https://ria.ru/20250420/selin-2012111679.html

"Обидно за Россию". Дукалис из "Улиц разбитых фонарей" устроил скандал

"Обидно за Россию". Дукалис из "Улиц разбитых фонарей" устроил скандал - РИА Новости, 20.04.2025

"Обидно за Россию". Дукалис из "Улиц разбитых фонарей" устроил скандал

Заслуженный артист Сергей Селин, которого миллионы россиян знают как харизматичного Дукалиса из легендарных "Ментов", недавно шокировал киношников своим... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:00:00+03:00

2025-04-20T09:00:00+03:00

2025-04-20T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА новости. Заслуженный артист Сергей Селин, которого миллионы россиян знают как харизматичного Дукалиса из легендарных "Ментов", недавно шокировал киношников своим поведением на съемочной площадке. Разорвав сценарий из-за фразы про "умирающую Россию", актер не просто отказался от роли, но и жестко поставил на место молодого режиссера. Как хулиган с условным сроком превратился в убежденного патриота с корочкой доверенного лица президента? Почему артист с пенсией в 37 тысяч оказался в суде? И что, по его мнению, заслуживают звезды, сбежавшие из страны?Хулиган с условным срокомМало кто знает, но будущая звезда "Улиц разбитых фонарей" в юности сам имел проблемы с законом. Родившийся в Воронеже мальчик рано начал читать и считать, занимался спортом, но затем резко сбился с пути. Хулиганские выходки привели его на учет в детскую комнату милиции, а позже — к условному сроку.Спасла будущую звезду... музыка. Отчаявшиеся родители отдали парня в духовой оркестр, где он освоил тромбон, трубу и барабаны. Позже эти навыки пригодились Селину в армии, где он командовал музыкальным взводом.Путь в актеры оказался извилистым: два провала при поступлении в театральный, три курса технологического института, и только в третий раз удача улыбнулась будущему Дукалису — он стал студентом ЛГИТМиК.Звездный час "мента"Театральные подмостки стали первым серьезным испытанием для молодого актера. Молодежный театр на Фонтанке, затем Александринский — его карьера развивалась постепенно, без резких взлетов.Первые роли в кино тоже не принесли славы. Эпизод в "Бакенбардах", второстепенные персонажи в других картинах... Поворотным моментом стал 1995 год, когда 34-летнего Селина утвердили на роль старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей".Образ колоритного опера с живым характером настолько прирос к актеру, что затем кочевал из проекта в проект: "Убойная сила", "Опера. Хроники убойного отдела". За Селиным окончательно закрепилось амплуа правоохранителя — прапорщик в "Двое из ларца", спецназовец в "Краповом берете"...Фиктивный развод по расчетуЛичная жизнь актера оказалась не менее драматичной, чем экранная. Первый брак с Ларисой Салтыковой начался в коммуналке и... с фиктивного развода. Чтобы получить кооперативную квартиру после рождения сына Прохора, супруги официально расторгли брак, но продолжали жить семьей.История 22-летнего брака закончилась вполне реальным разрывом, когда 42-летний Селин влюбился в 17-летнюю студентку Академии МВД Анну Каймакову. Встреча на творческой встрече в университете перевернула жизнь актера. Дождавшись, когда девушке исполнится 21 год, он сделал ей предложение.Первой жене Селин оставил петербургскую квартиру, апартаменты в Турции, счет в банке и даже продолжил финансово поддерживать. "Практически ежемесячно даю ей деньги", — признавался актер в 2019 году.Бизнес, долги и пенсия в 37 тысяч"У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят", — откровенно рассказал Селин прошлым летом. Но основной доход звезда получает не от государства.Часть гонораров актер вложил в арендный бизнес в Санкт-Петербурге. Молодая жена Анна по его просьбе занялась семейными делами после рождения детей — дочери Марии (2010 год) и сына Макара (2012). Предпринимательская жилка, однако, не уберегла семью от финансовых проблем.В начале 2024 года СМИ сообщили, что коммунальщики подали в суд на ИП Селина из-за долга в 50 тысяч рублей за электричество. Актер комментировать ситуацию отказался, а его супруга не подтвердила эту информацию."Не смей становиться на нашем пути!"Патриотическая позиция Селина известна давно. Член "Единой России", доверенное лицо президента Путина на выборах 2012 года, фигурант украинского "Миротворца" за посещение Крыма — актер никогда не скрывал своих взглядов.Последний случай, произошедший на съемочной площадке весной 2024 года, показал, насколько принципиален актер. Когда молодой режиссер предложил ему зачитать текст про "умирающую Россию", Селин устроил настоящий скандал."Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути, если у тебя такие мысли. Я сейчас встану и уйду, понял? Ты сейчас договоришься у меня", — заявил актер, разорвав сценарий в клочья.Не менее жестко 64-летний Селин высказался и о коллегах, покинувших страну: по его мнению, звезд, помогающих ВСУ и очерняющих Россию, "в других государствах давно бы казнили".От хулигана с условным сроком до патриота с принципиальной позицией — путь Дукалиса оказался непростым, но последовательным. Какие еще сюрпризы преподнесет нам легендарный "мент" — покажет время.

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москва, воронеж, единая россия, вооруженные силы украины