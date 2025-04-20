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Бизнесмен оценил влияние санкций на поставки кофе в Россию - РИА Новости, 20.04.2025
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21:08 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/sanktsii-2012417174.html
Бизнесмен оценил влияние санкций на поставки кофе в Россию
Бизнесмен оценил влияние санкций на поставки кофе в Россию - РИА Новости, 20.04.2025
Бизнесмен оценил влияние санкций на поставки кофе в Россию
Антироссийские санкции не оказывают значительного влияния на поставки кофе в Россию, но с проведением платежей трудности возникают, высказал мнение в разговоре... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T21:08:00+03:00
2025-04-20T21:08:00+03:00
экономика
россия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Антироссийские санкции не оказывают значительного влияния на поставки кофе в Россию, но с проведением платежей трудности возникают, высказал мнение в разговоре с РИА Новости коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид. "В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами все равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе", - сказал собеседник агентства на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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экономика, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Бизнесмен оценил влияние санкций на поставки кофе в Россию

Представитель Stellar Beans Давид: санкции мало влияют на поставки кофе в Россию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые обжаренные зерна кофе
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Готовые обжаренные зерна кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Антироссийские санкции не оказывают значительного влияния на поставки кофе в Россию, но с проведением платежей трудности возникают, высказал мнение в разговоре с РИА Новости коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид.
"В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами все равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе", - сказал собеседник агентства на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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