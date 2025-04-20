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В квартире в Ижевске взорвался электросамокат - РИА Новости, 20.04.2025
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18:16 20.04.2025 (обновлено: 18:26 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/samokat-2012405839.html
В квартире в Ижевске взорвался электросамокат
В квартире в Ижевске взорвался электросамокат - РИА Новости, 20.04.2025
В квартире в Ижевске взорвался электросамокат
Электросамокат, который заряжался в квартире в Ижевске более четырёх часов, взорвался, произошло возгорание, пожар потушили хозяева жилища, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:16:00+03:00
2025-04-20T18:26:00+03:00
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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УФА, 20 апр - РИА Новости. Электросамокат, который заряжался в квартире в Ижевске более четырёх часов, взорвался, произошло возгорание, пожар потушили хозяева жилища, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии. По данным ведомства, инцидент произошёл в трёхкомнатной квартире в пятиэтажном доме по улице Коммунаров в Ижевске. "Хозяин квартиры - 67-летний мужчина поставил электросамокат на зарядку около 11 часов дня. Около 15.30 в транспортном устройстве произошёл хлопок с последующим возгоранием. Растерявшись, мужчина открыл дверь на балконе, чтобы проветрить помещение от дыма, но от нового потока кислорода, пламя стало разгораться сильнее. К счастью, в соседней комнате находилась его дочь. Совместными усилиями им удалось потушить пожар самостоятельно подручными средствами", - приводятся слова дознавателя МЧС по региону Татьяны Логиновой. Отмечается, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html
https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В квартире в Ижевске взорвался электросамокат

В квартире в Ижевске взорвался заряжавшийся более четырех часов электросамокат

© Фото : ГУ МЧС по УдмуртииПоследствия возгорания электросамоката в кварттире в Ижевске
Последствия возгорания электросамоката в кварттире в Ижевске - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : ГУ МЧС по Удмуртии
Последствия возгорания электросамоката в кварттире в Ижевске
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УФА, 20 апр - РИА Новости. Электросамокат, который заряжался в квартире в Ижевске более четырёх часов, взорвался, произошло возгорание, пожар потушили хозяева жилища, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошёл в трёхкомнатной квартире в пятиэтажном доме по улице Коммунаров в Ижевске.
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"Хозяин квартиры - 67-летний мужчина поставил электросамокат на зарядку около 11 часов дня. Около 15.30 в транспортном устройстве произошёл хлопок с последующим возгоранием. Растерявшись, мужчина открыл дверь на балконе, чтобы проветрить помещение от дыма, но от нового потока кислорода, пламя стало разгораться сильнее. К счастью, в соседней комнате находилась его дочь. Совместными усилиями им удалось потушить пожар самостоятельно подручными средствами", - приводятся слова дознавателя МЧС по региону Татьяны Логиновой.
Отмечается, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
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ПроисшествияИжевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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