https://ria.ru/20250420/samokat-2012405839.html

В квартире в Ижевске взорвался электросамокат

В квартире в Ижевске взорвался электросамокат - РИА Новости, 20.04.2025

В квартире в Ижевске взорвался электросамокат

Электросамокат, который заряжался в квартире в Ижевске более четырёх часов, взорвался, произошло возгорание, пожар потушили хозяева жилища, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T18:16:00+03:00

2025-04-20T18:16:00+03:00

2025-04-20T18:26:00+03:00

происшествия

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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УФА, 20 апр - РИА Новости. Электросамокат, который заряжался в квартире в Ижевске более четырёх часов, взорвался, произошло возгорание, пожар потушили хозяева жилища, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии. По данным ведомства, инцидент произошёл в трёхкомнатной квартире в пятиэтажном доме по улице Коммунаров в Ижевске. "Хозяин квартиры - 67-летний мужчина поставил электросамокат на зарядку около 11 часов дня. Около 15.30 в транспортном устройстве произошёл хлопок с последующим возгоранием. Растерявшись, мужчина открыл дверь на балконе, чтобы проветрить помещение от дыма, но от нового потока кислорода, пламя стало разгораться сильнее. К счастью, в соседней комнате находилась его дочь. Совместными усилиями им удалось потушить пожар самостоятельно подручными средствами", - приводятся слова дознавателя МЧС по региону Татьяны Логиновой. Отмечается, что площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html

https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html

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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия