https://ria.ru/20250420/rossija-2012356721.html
Fox News назвал Киев частью России
Fox News назвал Киев частью России - РИА Новости, 20.04.2025
Fox News назвал Киев частью России
Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию, назвал Киев частью России. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:32:00+03:00
2025-04-20T09:32:00+03:00
2025-04-20T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию, назвал Киев частью России. Во время трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия". Телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.В 2025 году Пасху вместе с православными отмечают католики и большинство протестантов.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, ватикан, в мире
Киев, Россия, Ватикан, В мире
Fox News назвал Киев частью России
Fox News, транслируя пасхальные богослужения, обозначил Киев частью России