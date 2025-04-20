https://ria.ru/20250420/rossija-2012356721.html

Fox News назвал Киев частью России

Fox News назвал Киев частью России - РИА Новости, 20.04.2025

Fox News назвал Киев частью России

Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию, назвал Киев частью России. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:32:00+03:00

2025-04-20T09:32:00+03:00

2025-04-20T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию, назвал Киев частью России. Во время трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия". Телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.В 2025 году Пасху вместе с православными отмечают католики и большинство протестантов.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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Варвара Скокшина

киев, россия, ватикан, в мире