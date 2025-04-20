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Fox News назвал Киев частью России - РИА Новости, 20.04.2025
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09:32 20.04.2025 (обновлено: 12:25 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/rossija-2012356721.html
Fox News назвал Киев частью России
Fox News назвал Киев частью России - РИА Новости, 20.04.2025
Fox News назвал Киев частью России
Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию, назвал Киев частью России. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:32:00+03:00
2025-04-20T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию, назвал Киев частью России. Во время трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия". Телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.В 2025 году Пасху вместе с православными отмечают католики и большинство протестантов.
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киев, россия, ватикан, в мире
Киев, Россия, Ватикан, В мире
Fox News назвал Киев частью России

Fox News, транслируя пасхальные богослужения, обозначил Киев частью России

© LiveNOW FOXСкриншот трансляции телеканала FOX News
Скриншот трансляции телеканала FOX News - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© LiveNOW FOX
Скриншот трансляции телеканала FOX News
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию, назвал Киев частью России.
Во время трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".
Телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.
В 2025 году Пасху вместе с православными отмечают католики и большинство протестантов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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