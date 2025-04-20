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На стартовой площадке дома по реновации начались земельные работы - РИА Новости, 20.04.2025
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14:00 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/renovatsiya-2012336642.html
На стартовой площадке дома по реновации начались земельные работы
На стартовой площадке дома по реновации начались земельные работы - РИА Новости, 20.04.2025
На стартовой площадке дома по реновации начались земельные работы
В московском районе Южное Тушино начались работы на площадке будущего дома в рамках программы реновации площадью около восьми тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:00:00+03:00
2025-04-20T14:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В московском районе Южное Тушино начались работы на площадке будущего дома в рамках программы реновации площадью около восьми тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Южное Тушино на стартовой площадке дома по программе реновации на 85 квартир приступили к земляным работам. Четыре квартиры адаптируют для проживания маломобильных граждан. В доме установят современные лифты, в подъездах оборудуют комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что новый дом появится в сложившейся городской и транспортной инфраструктуре. Так, он расположится рядом со станцией метро “Сходненская”, объектами здравоохранения и учебными заведениями, а также скверами и парками."В настоящее время на объекте выполнено шпунтовое ограждение, строители приступили к разработке котлована", - заключил Овчинский. Уточняется, что на первых нежилых этажах дома смогут открыться аптеки, магазины, кафе или другие предприятия. Придомовая территория будет благоустроена.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при возведении домов в рамках реновации.
https://ria.ru/20250419/moskva-2012212673.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
На стартовой площадке дома по реновации начались земельные работы

В Южном Тушине началось устройство котлована будущего дома по реновации

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В московском районе Южное Тушино начались работы на площадке будущего дома в рамках программы реновации площадью около восьми тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В районе Южное Тушино на стартовой площадке дома по программе реновации на 85 квартир приступили к земляным работам. Четыре квартиры адаптируют для проживания маломобильных граждан. В доме установят современные лифты, в подъездах оборудуют комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Министр уточнил, что новый дом появится в сложившейся городской и транспортной инфраструктуре. Так, он расположится рядом со станцией метро “Сходненская”, объектами здравоохранения и учебными заведениями, а также скверами и парками.

"В настоящее время на объекте выполнено шпунтовое ограждение, строители приступили к разработке котлована", - заключил Овчинский.

Уточняется, что на первых нежилых этажах дома смогут открыться аптеки, магазины, кафе или другие предприятия. Придомовая территория будет благоустроена.

Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при возведении домов в рамках реновации.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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