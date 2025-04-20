https://ria.ru/20250420/pozhar-2012417930.html

Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали

Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали - РИА Новости, 20.04.2025

Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали

Ландшафтный пожар, который тушили по фронту 1500 метров на острове Городской в Астрахани, локализован, информирует пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T21:22:00+03:00

2025-04-20T21:22:00+03:00

2025-04-20T21:22:00+03:00

происшествия

астрахань

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астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар, который тушили по фронту 1500 метров на острове Городской в Астрахани, локализован, информирует пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области. "В 20.34 мск на пожаре объявлена локализация", - говорится в сообщении. В воскресенье в 10.27 мск поступило сообщение о ландшафтном пожаре по фронту 1500 метров на острове Городской в Астрахани. Уточнялось, что пожарно-спасательные подразделения реагировали с привлечением дополнительных сил и средств. На месте от МЧС России работали 5 единиц техники и 17 человек личного состав, заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

https://ria.ru/20250420/pozhar-2012409726.html

астрахань

россия

астраханская область

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)