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Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали - РИА Новости, 20.04.2025
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21:22 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012417930.html
Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали
Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали - РИА Новости, 20.04.2025
Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали
Ландшафтный пожар, который тушили по фронту 1500 метров на острове Городской в Астрахани, локализован, информирует пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T21:22:00+03:00
2025-04-20T21:22:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар, который тушили по фронту 1500 метров на острове Городской в Астрахани, локализован, информирует пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области. "В 20.34 мск на пожаре объявлена локализация", - говорится в сообщении. В воскресенье в 10.27 мск поступило сообщение о ландшафтном пожаре по фронту 1500 метров на острове Городской в Астрахани. Уточнялось, что пожарно-спасательные подразделения реагировали с привлечением дополнительных сил и средств. На месте от МЧС России работали 5 единиц техники и 17 человек личного состав, заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012409726.html
астрахань
россия
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали

Ландшафтный пожар на 1500 метрах на острове Городской в Астрахани локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар, который тушили по фронту 1500 метров на острове Городской в Астрахани, локализован, информирует пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
"В 20.34 мск на пожаре объявлена локализация", - говорится в сообщении.
В воскресенье в 10.27 мск поступило сообщение о ландшафтном пожаре по фронту 1500 метров на острове Городской в Астрахани.
Уточнялось, что пожарно-спасательные подразделения реагировали с привлечением дополнительных сил и средств. На месте от МЧС России работали 5 единиц техники и 17 человек личного состав, заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
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ПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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