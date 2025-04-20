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В России за сутки потушили около 50 лесных пожаров - РИА Новости, 20.04.2025
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19:14 20.04.2025 (обновлено: 19:47 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012409726.html
В России за сутки потушили около 50 лесных пожаров
В России за сутки потушили около 50 лесных пожаров - РИА Новости, 20.04.2025
В России за сутки потушили около 50 лесных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 48 природных пожаров на площади 13 717 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T19:14:00+03:00
2025-04-20T19:47:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 48 природных пожаров на площади 13 717 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки &lt;...&gt; в России лесопожарными силами ликвидировано 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 717 гектаров", — говорится в материале. Уточняется, что к полуночи в стране зафиксировали 63 лесных пожара на площади 145 222 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров — в Забайкальском крае. Там произошло 42 возгорания на площади 137 001 гектар.В понедельник президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей.По словам российского лидера, в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, важно скоординированно применять их на наиболее опасных участках.Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012404305.html
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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС)
В России за сутки потушили около 50 лесных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 48 лесных пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 48 природных пожаров на площади 13 717 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки <...> в России лесопожарными силами ликвидировано 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 717 гектаров", — говорится в материале.
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Уточняется, что к полуночи в стране зафиксировали 63 лесных пожара на площади 145 222 гектара, их активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров — в Забайкальском крае. Там произошло 42 возгорания на площади 137 001 гектар.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей.
По словам российского лидера, в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, важно скоординированно применять их на наиболее опасных участках.
Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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