https://ria.ru/20250420/pozhar-2012409726.html

В России за сутки потушили около 50 лесных пожаров

В России за сутки потушили около 50 лесных пожаров - РИА Новости, 20.04.2025

В России за сутки потушили около 50 лесных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 48 природных пожаров на площади 13 717 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T19:14:00+03:00

2025-04-20T19:14:00+03:00

2025-04-20T19:47:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 48 природных пожаров на площади 13 717 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки <...> в России лесопожарными силами ликвидировано 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 717 гектаров", — говорится в материале. Уточняется, что к полуночи в стране зафиксировали 63 лесных пожара на площади 145 222 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров — в Забайкальском крае. Там произошло 42 возгорания на площади 137 001 гектар.В понедельник президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей.По словам российского лидера, в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, важно скоординированно применять их на наиболее опасных участках.Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.

https://ria.ru/20250420/pozhar-2012404305.html

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россия

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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс)