https://ria.ru/20250420/pozhar-2012381258.html

В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров

В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров - РИА Новости, 20.04.2025

В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров

Площадь природных пожаров в Забайкальском крае возросла до 156 тысяч гектаров, всего с начала пожароопасного сезона зафиксированы 855 ландшафтных пожаров,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:09:00+03:00

2025-04-20T14:09:00+03:00

2025-04-20T14:12:00+03:00

происшествия

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае возросла до 156 тысяч гектаров, всего с начала пожароопасного сезона зафиксированы 855 ландшафтных пожаров, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.В пятницу в ведомстве рассказали РИА Новости, что 55 природных пожаров на площади около 119 тысяч гектаров тушат в Забайкалье, из них локализованы возгорания на площади почти 10 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет."Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 156 тысяч гектаров, пожарным удаётся не допустить огонь к населённым пунктам. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировали 855 ландшафтных пожаров, из которых 295 - лесные", - сообщил собеседник агентства.В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250420/astrahan-2012376684.html

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край