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В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров
В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров - РИА Новости, 20.04.2025
В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров
Площадь природных пожаров в Забайкальском крае возросла до 156 тысяч гектаров, всего с начала пожароопасного сезона зафиксированы 855 ландшафтных пожаров,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:09:00+03:00
2025-04-20T14:09:00+03:00
2025-04-20T14:12:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае возросла до 156 тысяч гектаров, всего с начала пожароопасного сезона зафиксированы 855 ландшафтных пожаров, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.В пятницу в ведомстве рассказали РИА Новости, что 55 природных пожаров на площади около 119 тысяч гектаров тушат в Забайкалье, из них локализованы возгорания на площади почти 10 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет."Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 156 тысяч гектаров, пожарным удаётся не допустить огонь к населённым пунктам. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировали 855 ландшафтных пожаров, из которых 295 - лесные", - сообщил собеседник агентства.В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае выросла до 156 тысяч гектаров
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае возросла до 156 тысяч гектаров, всего с начала пожароопасного сезона зафиксированы 855 ландшафтных пожаров, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.
В пятницу в ведомстве рассказали РИА Новости, что 55 природных пожаров на площади около 119 тысяч гектаров тушат в Забайкалье, из них локализованы возгорания на площади почти 10 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет.
«
"Площадь лесных пожаров в Забайкалье
выросла до 156 тысяч гектаров, пожарным удаётся не допустить огонь к населённым пунктам. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировали 855 ландшафтных пожаров, из которых 295 - лесные", - сообщил собеседник агентства.
В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.