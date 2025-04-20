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В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров - РИА Новости, 20.04.2025
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14:09 20.04.2025 (обновлено: 14:12 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012381258.html
В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров
В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров - РИА Новости, 20.04.2025
В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров
Площадь природных пожаров в Забайкальском крае возросла до 156 тысяч гектаров, всего с начала пожароопасного сезона зафиксированы 855 ландшафтных пожаров,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:09:00+03:00
2025-04-20T14:12:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае возросла до 156 тысяч гектаров, всего с начала пожароопасного сезона зафиксированы 855 ландшафтных пожаров, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.В пятницу в ведомстве рассказали РИА Новости, что 55 природных пожаров на площади около 119 тысяч гектаров тушат в Забайкалье, из них локализованы возгорания на площади почти 10 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет."Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 156 тысяч гектаров, пожарным удаётся не допустить огонь к населённым пунктам. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировали 855 ландшафтных пожаров, из которых 295 - лесные", - сообщил собеседник агентства.В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае выросла до 156 тысяч гектаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров в Приморском крае
Последствия природных пожаров в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае возросла до 156 тысяч гектаров, всего с начала пожароопасного сезона зафиксированы 855 ландшафтных пожаров, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.
В пятницу в ведомстве рассказали РИА Новости, что 55 природных пожаров на площади около 119 тысяч гектаров тушат в Забайкалье, из них локализованы возгорания на площади почти 10 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет.
«
"Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 156 тысяч гектаров, пожарным удаётся не допустить огонь к населённым пунктам. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировали 855 ландшафтных пожаров, из которых 295 - лесные", - сообщил собеседник агентства.
В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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