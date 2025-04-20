https://ria.ru/20250420/pozhar-2012347499.html

В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме

В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.04.2025

В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме

Четыре ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка в Челябинской области, сообщило Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:50:00+03:00

2025-04-20T06:50:00+03:00

2025-04-20T10:44:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр — РИА Новости. Четыре ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка в Челябинской области, сообщило Главное управление МЧС России по региону."В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей", — говорится в сообщении.По данным ведомства, когда огнеборцы прибыли на место, горел частный дом, пламя уже перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего здания.На месте ЧП работали 23 человека и шесть единиц техники, открытое горение ликвидировали на площади 160 квадратных метров. Причину инцидента выяснит испытательная пожарная лаборатория, психолог Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России проведет работу с родственниками погибших, рассказали в пресс-центре управления.Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250420/pozhar-2012346170.html

https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)