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В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме
В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.04.2025
В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме
Четыре ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка в Челябинской области, сообщило Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:50:00+03:00
2025-04-20T06:50:00+03:00
2025-04-20T10:44:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр — РИА Новости. Четыре ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка в Челябинской области, сообщило Главное управление МЧС России по региону."В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей", — говорится в сообщении.По данным ведомства, когда огнеборцы прибыли на место, горел частный дом, пламя уже перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего здания.На месте ЧП работали 23 человека и шесть единиц техники, открытое горение ликвидировали на площади 160 квадратных метров. Причину инцидента выяснит испытательная пожарная лаборатория, психолог Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России проведет работу с родственниками погибших, рассказали в пресс-центре управления.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012346170.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме
В Челябинской области четверо детей от пяти до 12 лет погибли при пожаре в доме