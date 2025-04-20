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В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.04.2025
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06:50 20.04.2025 (обновлено: 10:44 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012347499.html
В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме
В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 20.04.2025
В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме
Четыре ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка в Челябинской области, сообщило Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:50:00+03:00
2025-04-20T10:44:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр — РИА Новости. Четыре ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка в Челябинской области, сообщило Главное управление МЧС России по региону."В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей", — говорится в сообщении.По данным ведомства, когда огнеборцы прибыли на место, горел частный дом, пламя уже перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего здания.На месте ЧП работали 23 человека и шесть единиц техники, открытое горение ликвидировали на площади 160 квадратных метров. Причину инцидента выяснит испытательная пожарная лаборатория, психолог Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России проведет работу с родственниками погибших, рассказали в пресс-центре управления.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012346170.html
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россия
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происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме

В Челябинской области четверо детей от пяти до 12 лет погибли при пожаре в доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр — РИА Новости. Четыре ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка в Челябинской области, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
"В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей", — говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме
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По данным ведомства, когда огнеборцы прибыли на место, горел частный дом, пламя уже перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего здания.
На месте ЧП работали 23 человека и шесть единиц техники, открытое горение ликвидировали на площади 160 квадратных метров. Причину инцидента выяснит испытательная пожарная лаборатория, психолог Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России проведет работу с родственниками погибших, рассказали в пресс-центре управления.
Возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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