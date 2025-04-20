Компании в США добиваются исключений на фоне введения пошлин, пишут СМИ
Politico: американские компании без прямого контакта с Трампом упираются в стену
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американские компании из различных сфер производства пытаются добиться для своих отраслей исключений на фоне введения пошлин на импорт товаров из Китая, однако без прямого контакта с президентом США Дональдом Трампом их усилия обречены на провал, сообщает издание Politico.
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"Автомобильные компании, производители игрушек, фермеры, ретейлеры и все те, кто сталкиваются со значительным увеличением расходов из-за новых больших пошлин президента Дональда Трампа на товары из Китая, усиливают лоббирование администрации, чтобы получить исключения и помощь. Однако без формального процесса подачи запросов и без прямой связи с единственным важным человеком, который принимает решения, большинство компаний и индустрий пока упираются в стену", - пишет издание.
По словам одного из представителей бизнеса, имеющим связи с Белым домом, если у компании нет возможности "шептать на ухо президенту", то "вы в каком-то роде отброшены в сторону от процесса".
Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.