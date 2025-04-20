https://ria.ru/20250420/poshliny-2012394084.html

Компании в США добиваются исключений на фоне введения пошлин, пишут СМИ

Компании в США добиваются исключений на фоне введения пошлин, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025

Компании в США добиваются исключений на фоне введения пошлин, пишут СМИ

Американские компании из различных сфер производства пытаются добиться для своих отраслей исключений на фоне введения пошлин на импорт товаров из Китая, однако... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:40:00+03:00

2025-04-20T15:40:00+03:00

2025-04-20T15:40:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американские компании из различных сфер производства пытаются добиться для своих отраслей исключений на фоне введения пошлин на импорт товаров из Китая, однако без прямого контакта с президентом США Дональдом Трампом их усилия обречены на провал, сообщает издание Politico. "Автомобильные компании, производители игрушек, фермеры, ретейлеры и все те, кто сталкиваются со значительным увеличением расходов из-за новых больших пошлин президента Дональда Трампа на товары из Китая, усиливают лоббирование администрации, чтобы получить исключения и помощь. Однако без формального процесса подачи запросов и без прямой связи с единственным важным человеком, который принимает решения, большинство компаний и индустрий пока упираются в стену", - пишет издание. По словам одного из представителей бизнеса, имеющим связи с Белым домом, если у компании нет возможности "шептать на ухо президенту", то "вы в каком-то роде отброшены в сторону от процесса". Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.

https://ria.ru/20250418/ii-2011991549.html

https://ria.ru/20250418/tramp-2011931498.html

китай

сша

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китай, сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт