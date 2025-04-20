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Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург - РИА Новости, 20.04.2025
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07:57 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/poiskoviki-2012350543.html
Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург
Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург - РИА Новости, 20.04.2025
Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург
Поисковый отряд "Мемориальная зона" отправился из Астаны на Синявинские высоты под Санкт-Петербургом в экспедицию по местам боев казахстанских стрелковых... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T07:57:00+03:00
2025-04-20T07:57:00+03:00
санкт-петербург
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общество
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АЛМА-АТА, 20 апр - РИА Новости. Поисковый отряд "Мемориальная зона" отправился из Астаны на Синявинские высоты под Санкт-Петербургом в экспедицию по местам боев казахстанских стрелковых дивизий времен Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства обороны республики. "В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил (НВПЦ) состоялись торжественные проводы в экспедицию поисковиков, занимающихся поиском останков казахстанских солдат, погибших на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. На Синявинских болотах и высотах под Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны сражались казахстанские 310-я и 314-я стрелковые дивизии, сформированные в городе Акмоле и Петропавловске. По данным пресс-службы, отряду "Мемориальная зона" исполнилось почти полвека, нынешняя экспедиция станет 47-й по счету. В 15-дневной поисковой операции примут участие восемь ветеранов отряда: самому молодому из них 57 лет, старшему - командиру группы - 82 года. "Идем под девизом "В бой идут одни старики". В день мы проходим в среднем 30 километров - по болоту. Но я никогда в жизни не променяю ни на один курорт в мире возможность "поработать" на Синявинских болотах и высотах. Меня окрыляет мысль, что мы делаем святое дело - заканчиваем незавершенную войну за тех, кто остался навсегда в тех землях", - приводятся в сообщении слова командира отряда Майдана Кусаинова. Четырнадцатого апреля в посольстве Казахстана в Москве прошла церемония передачи останков казахстанского воина - уроженца Семипалатинской области Оразгали Белюбаева, 1908 года рождения. По данным поисковиков, боец числившийся пропавшим без вести, погиб в августе 1943 года при освобождении города Старая Русса Новгородской области. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
https://ria.ru/20250324/poiskoviki-2006894136.html
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санкт-петербург, астана, казахстан, общество
Санкт-Петербург, Астана, Казахстан, Общество
Казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты под Петербург

Казахстанские поисковики отправились под Петербург на поиск останков земляков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОстанки погибших солдат
Останки погибших солдат - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Останки погибших солдат. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 20 апр - РИА Новости. Поисковый отряд "Мемориальная зона" отправился из Астаны на Синявинские высоты под Санкт-Петербургом в экспедицию по местам боев казахстанских стрелковых дивизий времен Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства обороны республики.
"В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил (НВПЦ) состоялись торжественные проводы в экспедицию поисковиков, занимающихся поиском останков казахстанских солдат, погибших на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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24 марта, 10:52
На Синявинских болотах и высотах под Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны сражались казахстанские 310-я и 314-я стрелковые дивизии, сформированные в городе Акмоле и Петропавловске.
По данным пресс-службы, отряду "Мемориальная зона" исполнилось почти полвека, нынешняя экспедиция станет 47-й по счету. В 15-дневной поисковой операции примут участие восемь ветеранов отряда: самому молодому из них 57 лет, старшему - командиру группы - 82 года.
"Идем под девизом "В бой идут одни старики". В день мы проходим в среднем 30 километров - по болоту. Но я никогда в жизни не променяю ни на один курорт в мире возможность "поработать" на Синявинских болотах и высотах. Меня окрыляет мысль, что мы делаем святое дело - заканчиваем незавершенную войну за тех, кто остался навсегда в тех землях", - приводятся в сообщении слова командира отряда Майдана Кусаинова.
Четырнадцатого апреля в посольстве Казахстана в Москве прошла церемония передачи останков казахстанского воина - уроженца Семипалатинской области Оразгали Белюбаева, 1908 года рождения. По данным поисковиков, боец числившийся пропавшим без вести, погиб в августе 1943 года при освобождении города Старая Русса Новгородской области.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
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16 апреля, 09:16
 
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