https://ria.ru/20250420/plennye-2012340297.html

Самолет с российскими пленными прибыл в Москву

Самолет с российскими пленными прибыл в Москву - РИА Новости, 20.04.2025

Самолет с российскими пленными прибыл в Москву

Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольных киевскому режиму территорий, прибыл в Москву, передает телеканал "Звезда". РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T03:20:00+03:00

2025-04-20T03:20:00+03:00

2025-04-20T12:40:00+03:00

россия

киев

москва

безопасность

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольных киевскому режиму территорий, прибыл в Москву, передает телеканал "Звезда".Ранее в субботу Минобороны сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 24 на 246. Возвращенные бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.Посредничество гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад. Тогда Россия вернула 175 военных в обмен на столько же украинских. Кроме того, Киеву передали 22 тяжелораненых солдата ВСУ в качестве жеста доброй воли.

https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html

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киев

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, москва, безопасность, вооруженные силы рф