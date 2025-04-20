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Самолет с российскими пленными прибыл в Москву - РИА Новости, 20.04.2025
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03:20 20.04.2025 (обновлено: 12:40 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/plennye-2012340297.html
Самолет с российскими пленными прибыл в Москву
Самолет с российскими пленными прибыл в Москву - РИА Новости, 20.04.2025
Самолет с российскими пленными прибыл в Москву
Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольных киевскому режиму территорий, прибыл в Москву, передает телеканал "Звезда". РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:20:00+03:00
2025-04-20T12:40:00+03:00
россия
киев
москва
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольных киевскому режиму территорий, прибыл в Москву, передает телеканал "Звезда".Ранее в субботу Минобороны сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 24 на 246. Возвращенные бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.Посредничество гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад. Тогда Россия вернула 175 военных в обмен на столько же украинских. Кроме того, Киеву передали 22 тяжелораненых солдата ВСУ в качестве жеста доброй воли.
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россия, киев, москва, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Киев, Москва, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Самолет с российскими пленными прибыл в Москву

Самолет с 246 вернувшимися из плена бойцами ВС РФ прибыл в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Стоп-кадр видео
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольных киевскому режиму территорий, прибыл в Москву, передает телеканал "Звезда".
Ранее в субботу Минобороны сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 24 на 246. Возвращенные бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.
Посредничество гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад. Тогда Россия вернула 175 военных в обмен на столько же украинских. Кроме того, Киеву передали 22 тяжелораненых солдата ВСУ в качестве жеста доброй воли.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМоскваБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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