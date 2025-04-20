https://ria.ru/20250420/plennye-2012340297.html
Самолет с российскими пленными прибыл в Москву
Самолет с российскими пленными прибыл в Москву - РИА Новости, 20.04.2025
Самолет с российскими пленными прибыл в Москву
Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольных киевскому режиму территорий, прибыл в Москву, передает телеканал "Звезда". РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:20:00+03:00
2025-04-20T03:20:00+03:00
2025-04-20T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольных киевскому режиму территорий, прибыл в Москву, передает телеканал "Звезда".Ранее в субботу Минобороны сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 24 на 246. Возвращенные бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.Посредничество гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад. Тогда Россия вернула 175 военных в обмен на столько же украинских. Кроме того, Киеву передали 22 тяжелораненых солдата ВСУ в качестве жеста доброй воли.
https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, москва, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Киев, Москва, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Самолет с российскими пленными прибыл в Москву
Самолет с 246 вернувшимися из плена бойцами ВС РФ прибыл в Москву