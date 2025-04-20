https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html

Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ

Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025

Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ

Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:54:00+03:00

2025-04-20T00:54:00+03:00

2025-04-20T00:54:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по урегулированию на Украине, сообщает телеканал CNN. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, CNN отмечает, что в случае прекращения огня украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями.

https://ria.ru/20250419/pisatel-2012319748.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным