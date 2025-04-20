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Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
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00:54 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2025
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ
Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:54:00+03:00
2025-04-20T00:54:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по урегулированию на Украине, сообщает телеканал CNN. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, CNN отмечает, что в случае прекращения огня украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями.
https://ria.ru/20250419/pisatel-2012319748.html
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В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ

CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по урегулированию на Украине, сообщает телеканал CNN.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие
Вчера, 21:53
"Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, CNN отмечает, что в случае прекращения огня украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
Вчера, 22:16
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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