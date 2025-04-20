https://ria.ru/20250420/patriarkh-2012408345.html
Патриарх Кирилл рассказал, как космонавты сочетают во взглядах веру и науку
Патриарх Кирилл рассказал, как космонавты сочетают во взглядах веру и науку - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл рассказал, как космонавты сочетают во взглядах веру и науку
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в проповеди, что был рад пообщаться с экипажем МКС в праздник Пасхи, отметив, что космонавты - люди верующие,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T18:47:00+03:00
2025-04-20T18:47:00+03:00
2025-04-20T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в проповеди, что был рад пообщаться с экипажем МКС в праздник Пасхи, отметив, что космонавты - люди верующие, "сочетающие в своем мировоззрении веру и современную науку". "Как радостно мне было видеть сегодня наших космонавтов (телемост с МКС - ред.), иконы, образа, верующих людей, которые в своей деятельности и мировоззрении сочетают и современную науку, технологии и православную веру и в каком-то смысле, мне кажется, единственный возможный для человечества путь цивилизационного развития" - сказал патриарх в проповеди после Великой вечерни в праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя. Он добавил, что космонавты знают молитвы и молятся перед иконами, которые взяли с собой на МКС. "Эти люди олицетворяют самый правильный синтез веры и знания, веры и науки... Если вера сочетается со знаниями, то тогда слово Божье становится более убедительным для всех людей - образованных и менее образованных", - подчеркнул патриарх.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012335160.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, космос - риа наука, космос, общество, пасха, религиозные праздники
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Космос - РИА Наука, Космос, Общество, Пасха, Религиозные праздники
Патриарх Кирилл рассказал, как космонавты сочетают во взглядах веру и науку
Патриарх Кирилл: космонавты в своем мировоззрении сочетают веру и науку
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в проповеди, что был рад пообщаться с экипажем МКС в праздник Пасхи, отметив, что космонавты - люди верующие, "сочетающие в своем мировоззрении веру и современную науку".
"Как радостно мне было видеть сегодня наших космонавтов (телемост с МКС - ред.), иконы, образа, верующих людей, которые в своей деятельности и мировоззрении сочетают и современную науку, технологии и православную веру и в каком-то смысле, мне кажется, единственный возможный для человечества путь цивилизационного развития" - сказал патриарх в проповеди после Великой вечерни в праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя.
Он добавил, что космонавты знают молитвы и молятся перед иконами, которые взяли с собой на МКС.
"Эти люди олицетворяют самый правильный синтез веры и знания, веры и науки... Если вера сочетается со знаниями, то тогда слово Божье становится более убедительным для всех людей - образованных и менее образованных", - подчеркнул патриарх.