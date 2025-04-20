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Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав инославных церквей - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
14:12 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/patriarkh-2012379879.html
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав инославных церквей
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав инославных церквей - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав инославных церквей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой папу Римского Франциска, патриарха Коптского Тавадроса II, патриарха Сирийского Мар Игнатия Ефрема II, РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:12:00+03:00
2025-04-20T14:12:00+03:00
восток
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
гарегин ii
пасха
религия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой папу Римского Франциска, патриарха Коптского Тавадроса II, патриарха Сирийского Мар Игнатия Ефрема II, верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II и глав других инославных церквей. В 2025 году празднование главного христианского торжества - Воскресения Христова (Пасхи) - выпадает на 20 апреля у всех конфессий. "В эти светлые дни мы с особым чувством воссылаем хвалу Богу, возродившему нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому (1 Пет. 1, 3), и стремимся словами и делами свидетельствовать ближним и дальним о преображающей силе веры. Желаю Вам душевной и телесной крепости, мира, благополучия и помощи от восставшего из гроба Господа в дальнейшем высоком и ответственном служении", - отметил в поздравлении с Пасхой христианским лидерам патриарх Кирилл. В числе адресатов посланий патриарха Кирилла также католикос Киликийский Арам I, католикос-патриарх Ассирийский Map Ава III, патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III, патриарх Эфиопский Абуна Матфий, патриарх Эритрейский Абуна Василий.
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восток, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), гарегин ii, пасха, религия
Восток, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Гарегин II, Пасха, Религия, Религия
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав инославных церквей

Патриарх Кирилл поздравил папу римского Франциска и глав других церквей с Пасхой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой папу Римского Франциска, патриарха Коптского Тавадроса II, патриарха Сирийского Мар Игнатия Ефрема II, верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II и глав других инославных церквей.
В 2025 году празднование главного христианского торжества - Воскресения Христова (Пасхи) - выпадает на 20 апреля у всех конфессий.
"В эти светлые дни мы с особым чувством воссылаем хвалу Богу, возродившему нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому (1 Пет. 1, 3), и стремимся словами и делами свидетельствовать ближним и дальним о преображающей силе веры. Желаю Вам душевной и телесной крепости, мира, благополучия и помощи от восставшего из гроба Господа в дальнейшем высоком и ответственном служении", - отметил в поздравлении с Пасхой христианским лидерам патриарх Кирилл.
В числе адресатов посланий патриарха Кирилла также католикос Киликийский Арам I, католикос-патриарх Ассирийский Map Ава III, патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III, патриарх Эфиопский Абуна Матфий, патриарх Эритрейский Абуна Василий.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
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