Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав инославных церквей
Патриарх Кирилл поздравил папу римского Франциска и глав других церквей с Пасхой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой папу Римского Франциска, патриарха Коптского Тавадроса II, патриарха Сирийского Мар Игнатия Ефрема II, верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II и глав других инославных церквей.
В 2025 году празднование главного христианского торжества - Воскресения Христова (Пасхи) - выпадает на 20 апреля у всех конфессий.
"В эти светлые дни мы с особым чувством воссылаем хвалу Богу, возродившему нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому (1 Пет. 1, 3), и стремимся словами и делами свидетельствовать ближним и дальним о преображающей силе веры. Желаю Вам душевной и телесной крепости, мира, благополучия и помощи от восставшего из гроба Господа в дальнейшем высоком и ответственном служении", - отметил в поздравлении с Пасхой христианским лидерам патриарх Кирилл.
В числе адресатов посланий патриарха Кирилла также католикос Киликийский Арам I, католикос-патриарх Ассирийский Map Ава III, патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III, патриарх Эфиопский Абуна Матфий, патриарх Эритрейский Абуна Василий.