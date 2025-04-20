https://ria.ru/20250420/paskha-1858675417.html

Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия

Приметы на Пасху 2025: народные поверья и история их появления

Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия

Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля, традиционно Светлое Христово Воскресенье отмечается торжественными богослужениями. Издавна в народе существовали... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T15:58:00+03:00

2025-04-20T15:58:00+03:00

2025-04-20T16:00:00+03:00

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пасха. светлое христово воскресение

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля, традиционно Светлое Христово Воскресенье отмечается торжественными богослужениями. Издавна в народе существовали различные приметы и поверья, связанные с этим праздником: какая погода в этот день предвещает раннюю осень, что будет, если на Пасху пойдет дождь, что сулит день рождения на Пасху и почему считалось, что в пасхальную ночь нельзя спать, - в материале РИА Новости.Приметы на ПасхуПасха (Светлое Христово Воскресенье) - самый важный и почитаемый христианский праздник, посвященный воскресению Христа. В 2025 году он выпадает на 20 апреля. В этот день происходят торжественные пасхальные богослужения, а православные несут на освящение в храмы куличи и крашеные яйца - символы победы жизни над смертью. Пасха на Руси традиционно отмечалась с размахом, многие христианские традиции перемешались в этом празднике с древними языческими обрядами, например, яйца красили издавна и посвящали их богу Солнца. Веками люди совершали различные ритуалы, придерживались обычаев, которые со временем превратились в приметы и суеверия. Со светлым пасхальным днем связано немало примет, посвященных погоде, удачам и неудачам в жизни.“Многие приметы и поверья, связанные с Пасхой, свидетельствуют о том, что этот праздник имеет глубокие корни в народной культуре и традициях”, - говорит блогер Ольга Деккер.История появления приметОбряды, обычаи, приметы - неотъемлемая часть культуры любого народа, уходящая корнями в далекое прошлое, когда науки об окружающем мире только начинали зарождаться и люди старались самостоятельно найти логические связи и закономерности между происходящими вокруг явлениями. Считалось, что приметы могут предостерегать от неприятностей или предвещать везение и успех в жизни. Слово "примета" произошло от глагола "примечать" - когда наши предки замечали, что за одним явлением следует другое, эта взаимосвязь закреплялась в памяти многих поколений и преобразовывалась в примету. Понятна взаимосвязь между снежной зимой и богатым урожаем, современный человек может объяснить эту примету с точки зрения науки, а древние люди просто заметили взаимосвязь и передали следующим поколениям ее в качестве поверья.Приметы, связанные с символами ПасхиБольшое количество примет связано с главными символами христианского праздника: куличом, крашеными куриными яйцами, пасхальным перезвоном церковных колоколов. Люди старались предсказать с помощью них удачи и неудачи, ожидающие в жизни.КуличК Светлому Христову Воскресению каждая хозяйка обязательно занималась выпечкой, чтобы поставить на праздничный стол один из главных символов праздника - пасхальный кулич. Как известно из Нового завета, Иисус и его ученики всегда трапезничали вместе, после того, как Христос вознесся на небеса, апостолы продолжали оставлять для него хлеб во время каждого приема пищи. Кулич по церковной традиции - это хлеб, который верующий оставляет для Христа. С процессом приготовления выпечки связано немало народных примет. Например, во время вымешивания теста необходимо было читать специальные молитвы, месить его нужно было обязательно в течение часа, чтобы кулич получился пышным и аккуратным - считается, что тогда и со здоровьем у членов семьи будет все хорошо. Трещины на куличе считались неблагоприятным признаком. Если тесто плохо поднимается, значит среди родных может быть тяжело больной человек, а для того, чтобы обеспечить хороший урожай, хозяин брал освященный кулич с собой на поле, чтобы пообедать.ЯйцаПасхальное яйцо - символ новой жизни. Раньше на праздник обязательно дарили детям яйца, окрашенные в красный цвет, считалось, что это обеспечит им здоровье и благополучие.В Германии верили, что если беременная женщина будет на Пасху есть крашенки, то у нее обязательно родится мальчик, а на Руси с помощью пасхальных яиц старались избавиться от головной боли, порчи и усталости.Существует поверье, что испорченные яйца грех выкидывать, их можно закопать в землю, также как и скорлупу от тех, что были съедены. Если девушка умоется водой, в которой лежали освященные пасхальные яйца, она сохранит свою красоту и молодость надолго.Крестьяне были уверены, что крашенка обязательно повысит урожай, для этого яйцо зарывали в пшеницу, предназначенную для посева, во время пасхальной службы.“В некоторых регионах мира считается, что яйцо, которое было сварено в первый день Пасхи, поможет защитить организм от болезней и недугов в течение всего года”, - рассказывает Ольга Деккер.СвечаПасхальная свеча - один из главных атрибутов праздника. Издавна люди верили, что свеча, которую верующий держит в руке во время праздничной службы, обладает особой силой. С этим атрибутом связаны приметы:Колокольный звонСчиталось, что перезвон колоколов, совершаемый во время пасхальной службы, способен очистить душу человека от нечистой силы, злых помыслов, подарить ему здоровье. Есть примета: если во время перезвона загадать желание, то оно обязательно сбудется. А если потрясти плодовое дерево в то время, когда звонят пасхальные колокола, оно принесет богатый урожай.Приметы в пасхальную ночь в церквиНочь всегда в понимании наших предков была наполнена особым смыслом и энергией.Приметы погодыТрадиционно большое количество примет связано с предсказанием погоды:Приметы на деньгиТак как Пасха в церковной традиции - величайший праздник, люди верили, что в этот день можно улучшить не только свое здоровье, нагадать счастье, но и увеличить материальное благосостояние. Для того, чтобы это произошло, нужно обязательно пойти на праздничную службу всей семьей, а после богослужения поделиться куличами и крашеными яйцами с родными и знакомыми. Обязательно раздать милостыню, причем от чистого сердца, не жалея.Если от пасхального кулича остались крошки - их обязательно нужно высыпать птицам, птицы издревле символизировали души умерших.Приметы на замужество, любовь и беременностьО счастливой замужней жизни мечтает едва ли не каждая девушка, поэтому большое количество народных суеверий связано именно с этим:Приметы на здоровьеНа Пасху во время праздничной службы верующие особенно тщательно молятся о здоровье родных и близких. Также считалось, что если в этот день умыться колодезной водой, то можно смыть все хвори.- В некоторых регионах мира, например, на Балканах, существует традиция собирать травы и цветы в Пасху и использовать их для приготовления настоек и отваров, которые помогут укрепить здоровье и улучшить настроение, - говорит Ольга Деккер.Приметы на удачу

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https://ria.ru/20250420/krashenki-1865349610.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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