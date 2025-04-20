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Благодатный огонь в Белгородскую область доставили многодетные мамы - РИА Новости, 20.04.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
20:05 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/ogon-2012412359.html
Благодатный огонь в Белгородскую область доставили многодетные мамы
Благодатный огонь в Белгородскую область доставили многодетные мамы - РИА Новости, 20.04.2025
Благодатный огонь в Белгородскую область доставили многодетные мамы
Благодатный огонь в Белгородскую область из Москвы доставили многодетные мамы Елена Гредюшкова из Ракитного и Виктория Шеломиенко из Алексеевки, рассказал... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:05:00+03:00
2025-04-20T20:05:00+03:00
белгородская область
белгородская область
схождение благодатного огня
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БЕЛГОРОД, 20 апр – РИА Новости. Благодатный огонь в Белгородскую область из Москвы доставили многодетные мамы Елена Гредюшкова из Ракитного и Виктория Шеломиенко из Алексеевки, рассказал губернатор Вячеслав Гладков, который лично встретил частицу огня в регионе. "Мы всегда ждём Божьего благословения, ждём схождения Благодатного огня, прибытия его на нашу землю. Благодарен нашим многодетным мамам. Елена и Виктория из Ракитного и Алексеевки, каждая воспитывает четверых детей. И для нас такая семья — образ будущего. Ведь мы хотим, чтобы каждая белгородская семья была многодетной", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области. Лампады с частичками святого огня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе встретили глава Белгородской области Гладков и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, которые передали Благодатный огонь главам муниципалитетов, благочинным, руководителям социальных учреждений, молодежным, волонтерским и ветеранским организациям, жителям региона. Делегацию Белгородской области сопровождал народный артист России Виталий Стариков. Глава региона также напомнил о важности соблюдения всех мер безопасности. Перед прибытием Благодатного огня в Нечаевке Белгородского района FPV-дрон вооруженных сил Украины атаковал мирных жителей — пострадали три человека: два ребенка и женщина. Раненым оказывают медицинскую помощь. "Уверен, Победа близка. Каждый день её приближают наши воины, сражаются с врагом. И сила Русского оружия, Русского духа вновь будет доказана всему миру. Еще раз хотел пожелать всем Божьего благословения, счастья, добра, Мира и скорой Победы", - подчеркнул Гладков. Накануне Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, и его частица была передана делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставила его в Москву. Уже в воскресенье Благодатный огонь доставят в храмы районов и городских округов Белгородской области.
https://ria.ru/20250407/vsu-2009770029.html
https://ria.ru/20250417/klepikov-2011880578.html
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белгородская область, схождение благодатного огня
Белгородская область, Белгородская область, Схождение Благодатного огня

Благодатный огонь в Белгородскую область доставили многодетные мамы

© Фото : пресслужба губернатора и правительства Белгородской областиБлагодатный огонь доставлен в Белгородскую область
Благодатный огонь доставлен в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : пресслужба губернатора и правительства Белгородской области
Благодатный огонь доставлен в Белгородскую область
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БЕЛГОРОД, 20 апр – РИА Новости. Благодатный огонь в Белгородскую область из Москвы доставили многодетные мамы Елена Гредюшкова из Ракитного и Виктория Шеломиенко из Алексеевки, рассказал губернатор Вячеслав Гладков, который лично встретил частицу огня в регионе.
"Мы всегда ждём Божьего благословения, ждём схождения Благодатного огня, прибытия его на нашу землю. Благодарен нашим многодетным мамам. Елена и Виктория из Ракитного и Алексеевки, каждая воспитывает четверых детей. И для нас такая семья — образ будущего. Ведь мы хотим, чтобы каждая белгородская семья была многодетной", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Более 2,6 тысячи пострадавших от ВСУ белгородцев получат выплаты
7 апреля, 11:54
Лампады с частичками святого огня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе встретили глава Белгородской области Гладков и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, которые передали Благодатный огонь главам муниципалитетов, благочинным, руководителям социальных учреждений, молодежным, волонтерским и ветеранским организациям, жителям региона. Делегацию Белгородской области сопровождал народный артист России Виталий Стариков.
Глава региона также напомнил о важности соблюдения всех мер безопасности. Перед прибытием Благодатного огня в Нечаевке Белгородского района FPV-дрон вооруженных сил Украины атаковал мирных жителей — пострадали три человека: два ребенка и женщина. Раненым оказывают медицинскую помощь.
"Уверен, Победа близка. Каждый день её приближают наши воины, сражаются с врагом. И сила Русского оружия, Русского духа вновь будет доказана всему миру. Еще раз хотел пожелать всем Божьего благословения, счастья, добра, Мира и скорой Победы", - подчеркнул Гладков.
Накануне Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, и его частица была передана делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставила его в Москву. Уже в воскресенье Благодатный огонь доставят в храмы районов и городских округов Белгородской области.
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Клепиков: поддержка наших защитников – приоритет законодательной повестки
17 апреля, 17:32
 
Белгородская областьБелгородская областьСхождение Благодатного огня
 
 
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