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Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами

Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами - РИА Новости, 20.04.2025

Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами

На что только не идут ученые, чтобы лучше узнать повадки животных. Встречаются среди экспериментов и весьма опасные. Например, специалист по рептилиям Бреди... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:00:00+03:00

2025-04-20T09:00:00+03:00

2025-04-20T09:00:00+03:00

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австралия

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. На что только не идут ученые, чтобы лучше узнать повадки животных. Встречаются среди экспериментов и весьма опасные. Например, специалист по рептилиям Бреди Барр решил в 2007 году внедриться в колонию нильских крокодилов. Зоолог сильно рисковал, ведь нильские крокодилы вырастают до 6 метров в длину. Ученому грозила серьезная опасность – гигантские хищники могли попросту разорвать его на части. Чем закончилась авантюра – в материале РИА Новости.Поймал все 23 существующих видаУченый и журналист Брэди Барр посвятил свою жизнь изучению и защите одних из самых опасных животных в мире — аллигаторов и крокодилов.Он родился 4 января 1963 года. В 1997 году начал сотрудничать с National Geographic и был ведущим двух программ: "Дикая рептилия" и "Хроники крокодила". В настоящее время ведет программу "Опасная встреча с Брэди Барром".Барр закончил педагогический факультет Университета Индианы со степенью бакалавра в области естественно-научного образования, а затем работал учителем в средней школе.Получив докторскую степень в Университете Майами, Барр стал первым специалистом по рептилиям, который за свою карьеру поймал все 23 существующих вида крокодилов.По пояс в гуано и нападение гигантского питонаЛовил он и гигантских змей. Правда, не всегда эти встречи проходили гладко. Однажды исследователь пережил нападение 12-футового сетчатого питона, когда работал в пещере летучих мышей в Индонезии, погруженной по пояс в гуано, — нападение, которое попало на первые полосы всех газет мира.Погружался он и на глубину - чтобы встретиться с гигантской акулой.В США путешественник также сталкивался с наиболее упрямыми и опасными представителями агрессивных животных – дикими кабанами.В Австралии он выяснил, какие представители из армии ядовитых животных на континенте являются смертоносными, рискуя получить укусы токсичных змей, пауков.В общем, этот весьма подкованный человек решился на один из самых опасных экспериментов — прикрепить на крокодилов датчики, чтобы отслеживать их миграцию и температуру в логове.Задача очень важная, так как нильские крокодилы находятся на грани исчезновения.Превращение в крокодилаСовместно с инженерами из National Geographic Барр сконструировал маскировочный костюм. Голова-протез крокодила, закрепленная спереди. Сам он находился в металлической защитной сетке, закрытой брезентом, который была пропитан запахом крокодилов и бегемотов для маскировки человеческого запаха.Облачившись в "крокодильи доспехи", ученый прополз на четвереньках в логово к рептилиям. Передвигаться было крайне тяжело: жара в 40 градусов, а сама конструкция весила 36 килограммов.Первой опасностью на его пути стало стадо бегемотов, ученый успешно пробрался в опасной близости от них. Те не обратили внимания на человека в "шкуре крокодила".Резкое движение могло закончиться трагедиейПосле этого он решился залезть к своим "сородичам". Поначалу все было спокойно, но затем Барр совершил ошибку, сделав резкое движение.И к нему тут же обернулся другой крокодил, они оказались в считанных метрах друг от друга. Зоолог замер, чтобы не спровоцировать атаку, а в это время сзади к нему подошла еще одна гигантская рептилия.Но, к счастью, вместо атаки крокодил расположился рядом с ученым и лег рядом, приняв его за своего сородича.В итоге ученый, подождав 10 минут, смог удалиться на безопасное расстояние.После этого эксперимента специалист по рептилиям больше так не рискует, поговаривая, что чувствует себя слишком старым для подобных миссий — энергетика уже далеко не та, что в молодости.Что же, похоже, если человек по-настоящему увлечен своим делом, для него не существует ни преград, ни опасностей, даже в логове крокодилов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, австралия, наука