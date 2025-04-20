Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами
© Getty Images / South China Morning PostДоктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic
© Getty Images / South China Morning Post
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. На что только не идут ученые, чтобы лучше узнать повадки животных. Встречаются среди экспериментов и весьма опасные. Например, специалист по рептилиям Бреди Барр решил в 2007 году внедриться в колонию нильских крокодилов. Зоолог сильно рисковал, ведь нильские крокодилы вырастают до 6 метров в длину. Ученому грозила серьезная опасность – гигантские хищники могли попросту разорвать его на части. Чем закончилась авантюра – в материале РИА Новости.
Поймал все 23 существующих вида
Ученый и журналист Брэди Барр посвятил свою жизнь изучению и защите одних из самых опасных животных в мире — аллигаторов и крокодилов.
Он родился 4 января 1963 года. В 1997 году начал сотрудничать с National Geographic и был ведущим двух программ: "Дикая рептилия" и "Хроники крокодила". В настоящее время ведет программу "Опасная встреча с Брэди Барром".
© Getty Images / South China Morning PostДоктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга
© Getty Images / South China Morning Post
Доктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга
Барр закончил педагогический факультет Университета Индианы со степенью бакалавра в области естественно-научного образования, а затем работал учителем в средней школе.
Получив докторскую степень в Университете Майами, Барр стал первым специалистом по рептилиям, который за свою карьеру поймал все 23 существующих вида крокодилов.
© Getty Images / South China Morning PostДоктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга Тин Шуй Вай
© Getty Images / South China Morning Post
Доктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга Тин Шуй Вай
По пояс в гуано и нападение гигантского питона
Ловил он и гигантских змей. Правда, не всегда эти встречи проходили гладко. Однажды исследователь пережил нападение 12-футового сетчатого питона, когда работал в пещере летучих мышей в Индонезии, погруженной по пояс в гуано, — нападение, которое попало на первые полосы всех газет мира.
Погружался он и на глубину - чтобы встретиться с гигантской акулой.
В США путешественник также сталкивался с наиболее упрямыми и опасными представителями агрессивных животных – дикими кабанами.
© Getty Images / Frederick M. BrownДжефф Дэниелс и доктор Брэди Барр из National Geographic позируют со змеей во время дискуссии "WILD About Snakes" в National Geographic Networks
© Getty Images / Frederick M. Brown
Джефф Дэниелс и доктор Брэди Барр из National Geographic позируют со змеей во время дискуссии "WILD About Snakes" в National Geographic Networks
В Австралии он выяснил, какие представители из армии ядовитых животных на континенте являются смертоносными, рискуя получить укусы токсичных змей, пауков.
В общем, этот весьма подкованный человек решился на один из самых опасных экспериментов — прикрепить на крокодилов датчики, чтобы отслеживать их миграцию и температуру в логове.
Задача очень важная, так как нильские крокодилы находятся на грани исчезновения.
CC BY-SA 2.0 / Dewet / Нильские крокодилы в Le Bonheur Crocodile Farm, Стелленбос, ЮАРНильский крокодил
CC BY-SA 2.0 / Dewet / Нильские крокодилы в Le Bonheur Crocodile Farm, Стелленбос, ЮАР
Нильский крокодил
Превращение в крокодила
Совместно с инженерами из National Geographic Барр сконструировал маскировочный костюм. Голова-протез крокодила, закрепленная спереди. Сам он находился в металлической защитной сетке, закрытой брезентом, который была пропитан запахом крокодилов и бегемотов для маскировки человеческого запаха.
Облачившись в "крокодильи доспехи", ученый прополз на четвереньках в логово к рептилиям. Передвигаться было крайне тяжело: жара в 40 градусов, а сама конструкция весила 36 килограммов.
Первой опасностью на его пути стало стадо бегемотов, ученый успешно пробрался в опасной близости от них. Те не обратили внимания на человека в "шкуре крокодила".
© Getty Images / Steve Christo - CorbisБегемоты в воде
© Getty Images / Steve Christo - Corbis
Бегемоты в воде
Резкое движение могло закончиться трагедией
После этого он решился залезть к своим "сородичам". Поначалу все было спокойно, но затем Барр совершил ошибку, сделав резкое движение.
И к нему тут же обернулся другой крокодил, они оказались в считанных метрах друг от друга. Зоолог замер, чтобы не спровоцировать атаку, а в это время сзади к нему подошла еще одна гигантская рептилия.
© Getty Images / GodongНильские крокодилы
© Getty Images / Godong
Нильские крокодилы
Но, к счастью, вместо атаки крокодил расположился рядом с ученым и лег рядом, приняв его за своего сородича.
В итоге ученый, подождав 10 минут, смог удалиться на безопасное расстояние.
После этого эксперимента специалист по рептилиям больше так не рискует, поговаривая, что чувствует себя слишком старым для подобных миссий — энергетика уже далеко не та, что в молодости.
Что же, похоже, если человек по-настоящему увлечен своим делом, для него не существует ни преград, ни опасностей, даже в логове крокодилов.
© Getty Images / Frederick M. BrownМузыкант Генри Роллинз, защитник природы Шон Хефлик и доктор Брэди Барр из National Geographic выступают на сцене во время панельной конференции "WILD About Snakes" в рамках National Geographic Networks
© Getty Images / Frederick M. Brown
Музыкант Генри Роллинз, защитник природы Шон Хефлик и доктор Брэди Барр из National Geographic выступают на сцене во время панельной конференции "WILD About Snakes" в рамках National Geographic Networks