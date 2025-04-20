Рейтинг@Mail.ru
Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/nauka-2012122881.html
Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами
Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами - РИА Новости, 20.04.2025
Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами
На что только не идут ученые, чтобы лучше узнать повадки животных. Встречаются среди экспериментов и весьма опасные. Например, специалист по рептилиям Бреди... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:00:00+03:00
2025-04-20T09:00:00+03:00
сша
австралия
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012160692_0:90:2464:1476_1920x0_80_0_0_9bb5524e2246ecb2652f82684fd68af8.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. На что только не идут ученые, чтобы лучше узнать повадки животных. Встречаются среди экспериментов и весьма опасные. Например, специалист по рептилиям Бреди Барр решил в 2007 году внедриться в колонию нильских крокодилов. Зоолог сильно рисковал, ведь нильские крокодилы вырастают до 6 метров в длину. Ученому грозила серьезная опасность – гигантские хищники могли попросту разорвать его на части. Чем закончилась авантюра – в материале РИА Новости.Поймал все 23 существующих видаУченый и журналист Брэди Барр посвятил свою жизнь изучению и защите одних из самых опасных животных в мире — аллигаторов и крокодилов.Он родился 4 января 1963 года. В 1997 году начал сотрудничать с National Geographic и был ведущим двух программ: "Дикая рептилия" и "Хроники крокодила". В настоящее время ведет программу "Опасная встреча с Брэди Барром".Барр закончил педагогический факультет Университета Индианы со степенью бакалавра в области естественно-научного образования, а затем работал учителем в средней школе.Получив докторскую степень в Университете Майами, Барр стал первым специалистом по рептилиям, который за свою карьеру поймал все 23 существующих вида крокодилов.По пояс в гуано и нападение гигантского питонаЛовил он и гигантских змей. Правда, не всегда эти встречи проходили гладко. Однажды исследователь пережил нападение 12-футового сетчатого питона, когда работал в пещере летучих мышей в Индонезии, погруженной по пояс в гуано, — нападение, которое попало на первые полосы всех газет мира.Погружался он и на глубину - чтобы встретиться с гигантской акулой.В США путешественник также сталкивался с наиболее упрямыми и опасными представителями агрессивных животных – дикими кабанами.В Австралии он выяснил, какие представители из армии ядовитых животных на континенте являются смертоносными, рискуя получить укусы токсичных змей, пауков.В общем, этот весьма подкованный человек решился на один из самых опасных экспериментов — прикрепить на крокодилов датчики, чтобы отслеживать их миграцию и температуру в логове.Задача очень важная, так как нильские крокодилы находятся на грани исчезновения.Превращение в крокодилаСовместно с инженерами из National Geographic Барр сконструировал маскировочный костюм. Голова-протез крокодила, закрепленная спереди. Сам он находился в металлической защитной сетке, закрытой брезентом, который была пропитан запахом крокодилов и бегемотов для маскировки человеческого запаха.Облачившись в "крокодильи доспехи", ученый прополз на четвереньках в логово к рептилиям. Передвигаться было крайне тяжело: жара в 40 градусов, а сама конструкция весила 36 килограммов.Первой опасностью на его пути стало стадо бегемотов, ученый успешно пробрался в опасной близости от них. Те не обратили внимания на человека в "шкуре крокодила".Резкое движение могло закончиться трагедиейПосле этого он решился залезть к своим "сородичам". Поначалу все было спокойно, но затем Барр совершил ошибку, сделав резкое движение.И к нему тут же обернулся другой крокодил, они оказались в считанных метрах друг от друга. Зоолог замер, чтобы не спровоцировать атаку, а в это время сзади к нему подошла еще одна гигантская рептилия.Но, к счастью, вместо атаки крокодил расположился рядом с ученым и лег рядом, приняв его за своего сородича.В итоге ученый, подождав 10 минут, смог удалиться на безопасное расстояние.После этого эксперимента специалист по рептилиям больше так не рискует, поговаривая, что чувствует себя слишком старым для подобных миссий — энергетика уже далеко не та, что в молодости.Что же, похоже, если человек по-настоящему увлечен своим делом, для него не существует ни преград, ни опасностей, даже в логове крокодилов.
сша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012160692_267:0:2464:1648_1920x0_80_0_0_682f207495b8e7d3567a63f04eed20b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, австралия, наука
США, Австралия, Наука

Чем закончился опасный эксперимент Бреди Барра с крокодилами

© Getty Images / South China Morning PostДоктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic
Доктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы Хроники крокодилов на канале National Geographic - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Getty Images / South China Morning Post
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. На что только не идут ученые, чтобы лучше узнать повадки животных. Встречаются среди экспериментов и весьма опасные. Например, специалист по рептилиям Бреди Барр решил в 2007 году внедриться в колонию нильских крокодилов. Зоолог сильно рисковал, ведь нильские крокодилы вырастают до 6 метров в длину. Ученому грозила серьезная опасность – гигантские хищники могли попросту разорвать его на части. Чем закончилась авантюра – в материале РИА Новости.

Поймал все 23 существующих вида

Ученый и журналист Брэди Барр посвятил свою жизнь изучению и защите одних из самых опасных животных в мире — аллигаторов и крокодилов.
Он родился 4 января 1963 года. В 1997 году начал сотрудничать с National Geographic и был ведущим двух программ: "Дикая рептилия" и "Хроники крокодила". В настоящее время ведет программу "Опасная встреча с Брэди Барром".
© Getty Images / South China Morning PostДоктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга
Доктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы Хроники крокодилов на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / South China Morning Post
Доктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга
Барр закончил педагогический факультет Университета Индианы со степенью бакалавра в области естественно-научного образования, а затем работал учителем в средней школе.
Получив докторскую степень в Университете Майами, Барр стал первым специалистом по рептилиям, который за свою карьеру поймал все 23 существующих вида крокодилов.
© Getty Images / South China Morning PostДоктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга Тин Шуй Вай
Доктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы Хроники крокодилов на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга Тин Шуй Вай - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / South China Morning Post
Доктор Брэди Барр, герпетолог и ведущий программы "Хроники крокодилов" на канале National Geographic, проводит брифинг по вопросам осведомленности об охране природы в водно-болотном парке Гонконга Тин Шуй Вай

По пояс в гуано и нападение гигантского питона

Ловил он и гигантских змей. Правда, не всегда эти встречи проходили гладко. Однажды исследователь пережил нападение 12-футового сетчатого питона, когда работал в пещере летучих мышей в Индонезии, погруженной по пояс в гуано, — нападение, которое попало на первые полосы всех газет мира.
Погружался он и на глубину - чтобы встретиться с гигантской акулой.
В США путешественник также сталкивался с наиболее упрямыми и опасными представителями агрессивных животных – дикими кабанами.
© Getty Images / Frederick M. BrownДжефф Дэниелс и доктор Брэди Барр из National Geographic позируют со змеей во время дискуссии "WILD About Snakes" в National Geographic Networks
Джефф Дэниелс и доктор Брэди Барр из National Geographic позируют со змеей во время дискуссии WILD About Snakes в National Geographic Networks - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Frederick M. Brown
Джефф Дэниелс и доктор Брэди Барр из National Geographic позируют со змеей во время дискуссии "WILD About Snakes" в National Geographic Networks
В Австралии он выяснил, какие представители из армии ядовитых животных на континенте являются смертоносными, рискуя получить укусы токсичных змей, пауков.
В общем, этот весьма подкованный человек решился на один из самых опасных экспериментов — прикрепить на крокодилов датчики, чтобы отслеживать их миграцию и температуру в логове.
Задача очень важная, так как нильские крокодилы находятся на грани исчезновения.
CC BY-SA 2.0 / Dewet / Нильские крокодилы в Le Bonheur Crocodile Farm, Стелленбос, ЮАРНильский крокодил
Нильский крокодил - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Dewet / Нильские крокодилы в Le Bonheur Crocodile Farm, Стелленбос, ЮАР
Нильский крокодил

Превращение в крокодила

Совместно с инженерами из National Geographic Барр сконструировал маскировочный костюм. Голова-протез крокодила, закрепленная спереди. Сам он находился в металлической защитной сетке, закрытой брезентом, который была пропитан запахом крокодилов и бегемотов для маскировки человеческого запаха.
Облачившись в "крокодильи доспехи", ученый прополз на четвереньках в логово к рептилиям. Передвигаться было крайне тяжело: жара в 40 градусов, а сама конструкция весила 36 килограммов.
Первой опасностью на его пути стало стадо бегемотов, ученый успешно пробрался в опасной близости от них. Те не обратили внимания на человека в "шкуре крокодила".
© Getty Images / Steve Christo - CorbisБегемоты в воде
Бегемоты в воде - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Steve Christo - Corbis
Бегемоты в воде

Резкое движение могло закончиться трагедией

После этого он решился залезть к своим "сородичам". Поначалу все было спокойно, но затем Барр совершил ошибку, сделав резкое движение.
И к нему тут же обернулся другой крокодил, они оказались в считанных метрах друг от друга. Зоолог замер, чтобы не спровоцировать атаку, а в это время сзади к нему подошла еще одна гигантская рептилия.
© Getty Images / GodongНильские крокодилы
Нильские крокодилы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Godong
Нильские крокодилы
Но, к счастью, вместо атаки крокодил расположился рядом с ученым и лег рядом, приняв его за своего сородича.
В итоге ученый, подождав 10 минут, смог удалиться на безопасное расстояние.
После этого эксперимента специалист по рептилиям больше так не рискует, поговаривая, что чувствует себя слишком старым для подобных миссий — энергетика уже далеко не та, что в молодости.
Что же, похоже, если человек по-настоящему увлечен своим делом, для него не существует ни преград, ни опасностей, даже в логове крокодилов.
© Getty Images / Frederick M. BrownМузыкант Генри Роллинз, защитник природы Шон Хефлик и доктор Брэди Барр из National Geographic выступают на сцене во время панельной конференции "WILD About Snakes" в рамках National Geographic Networks
Музыкант Генри Роллинз, защитник природы Шон Хефлик и доктор Брэди Барр из National Geographic выступают на сцене во время панельной конференции WILD About Snakes в рамках National Geographic Networks - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Frederick M. Brown
Музыкант Генри Роллинз, защитник природы Шон Хефлик и доктор Брэди Барр из National Geographic выступают на сцене во время панельной конференции "WILD About Snakes" в рамках National Geographic Networks
 
СШААвстралияНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала