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Сенатор из Боливии призвал НАТО прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.04.2025
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00:40 20.04.2025 (обновлено: 08:36 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/nato-2012352133.html
Сенатор из Боливии призвал НАТО прекратить конфликт на Украине
Сенатор из Боливии призвал НАТО прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.04.2025
Сенатор из Боливии призвал НАТО прекратить конфликт на Украине
Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:40:00+03:00
2025-04-20T08:36:00+03:00
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 20 апр - РИА Новости. Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. В субботу президент РФ объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Как доказательство того, что Россия ищет мира, президент Владимир Путин объявил временное перемирие на пасхальные праздники. Хорошо бы страны НАТО успокоились и остановили этот конфликт", - отметил Ахпи. По словам собеседника агентства, именно Североатлантический альянс начал конфликт. "Эта война, которую начала НАТО, не нужна, и Россия всегда была на стороне мира", - добавил политик.
https://ria.ru/20250419/konets-2012223697.html
https://ria.ru/20250420/eks-glava-2012337822.html
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в мире, россия, украина, боливия, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Боливия, Владимир Путин, НАТО
Сенатор из Боливии призвал НАТО прекратить конфликт на Украине

Боливийский сенатор Ахпи призвал НАТО остановить конфликт на Украине

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 20 апр - РИА Новости. Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи.
В субботу президент РФ объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Как доказательство того, что Россия ищет мира, президент Владимир Путин объявил временное перемирие на пасхальные праздники. Хорошо бы страны НАТО успокоились и остановили этот конфликт", - отметил Ахпи.
По словам собеседника агентства, именно Североатлантический альянс начал конфликт.
"Эта война, которую начала НАТО, не нужна, и Россия всегда была на стороне мира", - добавил политик.
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