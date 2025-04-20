https://ria.ru/20250420/nato-2012352133.html

Сенатор из Боливии призвал НАТО прекратить конфликт на Украине

Сенатор из Боливии призвал НАТО прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.04.2025

Сенатор из Боливии призвал НАТО прекратить конфликт на Украине

Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:40:00+03:00

2025-04-20T00:40:00+03:00

2025-04-20T08:36:00+03:00

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 20 апр - РИА Новости. Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. В субботу президент РФ объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника."Как доказательство того, что Россия ищет мира, президент Владимир Путин объявил временное перемирие на пасхальные праздники. Хорошо бы страны НАТО успокоились и остановили этот конфликт", - отметил Ахпи. По словам собеседника агентства, именно Североатлантический альянс начал конфликт. "Эта война, которую начала НАТО, не нужна, и Россия всегда была на стороне мира", - добавил политик.

https://ria.ru/20250419/konets-2012223697.html

https://ria.ru/20250420/eks-glava-2012337822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, боливия, владимир путин, нато